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INCÊNDIO

Incêndio em prédio de Águas Claras deixa gato morto e assusta moradores

Apartamento no 9º andar foi tomado pelas chamas nesta quarta-feira (26/5). Bombeiros conseguiram evitar vítimas humanas durante a ocorrência

Fumaça se espalhou para outras unidades do edifício - (crédito: Ed Alves/CB)
Fumaça se espalhou para outras unidades do edifício - (crédito: Ed Alves/CB)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado às 11h50 desta quarta-feira (27/5) para combater um incêndio em um apartamento no 9º andar de um prédio em Águas Claras, na Avenida das Castanheiras.

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Segundo a corporação, as chamas foram controladas sem que houvesse feridos. A fumaça, no entanto, se espalhou para outras unidades do edifício e assustou moradores.

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Durante a fase de rescaldo, etapa em que os bombeiros fazem a vistoria do local para eliminar focos ocultos e evitar a reignição do fogo, um gato foi encontrado sem vida dentro do imóvel. O animal de estimação pertencia a uma idosa que morava sozinha no apartamento atingido pelo incêndio.

Os andares entre o térreo até o 8° pavimento estão liberados para os usuários. Do 9° andar para cima, o imóvel segue interditado para a perícia da Defesa Civil e CBMDF.

As causas do fogo ainda não foram divulgadas. Veja as fotos dos danos causados pelo incêndio:

  • Incêndio em edifício residencial em Águas Claras deixa danos
    Incêndio em edifício residencial em Águas Claras deixa danos Imagens cedidas ao Correio
  • Incêndio em edifício residencial em Águas Claras deixa danos
    Incêndio em edifício residencial em Águas Claras deixa danos Imagens cedidas ao Correio
  • Incêndio em edifício residencial em Águas Claras deixa danos
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  • Incêndio em edifício residencial em Águas Claras deixa danos
    Incêndio em edifício residencial em Águas Claras deixa danos Imagens cedidas ao Correio
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    Incêndio em edifício residencial em Águas Claras deixa danos Imagens cedidas ao Correio
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    Incêndio em edifício residencial em Águas Claras deixa danos Imagens cedidas ao Correio
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    Incêndio em edifício residencial em Águas Claras deixa danos Imagens cedidas ao Correio
  • Fumaça se espalhou para outras unidades do edifício
    Fumaça se espalhou para outras unidades do edifício Ed Alves/CB

 

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 27/05/2026 14:07 / atualizado em 27/05/2026 17:55
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