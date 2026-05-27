Chapada dos Veadeiros reúne cultura ancestral no fim de semana

A 9ª edição do Festival Raízes: Grande Encontro de Raizeiros, Parteiras, Benzedeiras e Pajés começa nesta quinta-feira (28/5) e reúne cultura indígena na Chapada dos Veadeiros até 31 de maio. O evento é gratuito e aceita contribuições solidárias.
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As inscrições podem ser realizadas até o dia do evento, e o formulário está disponível na bio do instagram @encontroraizes.
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Idealizado em 2016 pela Três Luas Etnobotânica e Produções Culturais, a ação tem o intuito de difundir os saberes ancestrais em uma programação repleta de atividades, como palestras e rodas de conversa.
Anualmente, o evento recebe cerca de 100 mestres e mestras e cerca de 2 mil aprendizes e visitantes de todo o Brasil e do exterior, interessados em aprender e compartilhar sobre plantas medicinais, conservação do Cerrado, saberes ancestrais e cultura popular.
Devido ao caráter itinerante, as atividades acontecem em diversas localidades. Na Vila de São Jorge, a programação passará pelo Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV), Associação Comunitária (ASJOR), Casa da Cultura Cavaleiro de Jorge, Praça do Artesão, Praça do Encontro e Apotecário Terra Peuta.
Em cada edição uma planta é escolhida como símbolo. A deste ano é a aroeira-do-sertão (Astronium urundeuva). A planta foi selecionada por ter um forte papel na medicina ancestral, sendo utilizada no tratamento de doenças de pele, infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e banhos de ervas.
Serviço:
9º Raízes - Grande Encontro de Raizeiros, Parteiras, Benzedeiras e Pajés na Chapada dos Veadeiros
Quando: 28 a 31 de maio (quinta a domingo)
Onde: Vila de São Jorge e Alto Paraíso de Goiás
Classificação: livre
Entrada: franca ou com contribuições espontâneas (Será cobrado ingresso apenas na entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, na Fazenda Volta da Serra e nas noites culturais da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge)