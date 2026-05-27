"Perdemos até fotos de infância", lamenta vítima de incêndio

Luiz Francisco*

A filha da moradora do apartamento do 9º andar que pegou fogo em Águas Claras, na manhã desta quarta-feira (27/5), contou ao Correio que tudo foi perdido com o incêndio. "Nós demos uma olhada por dentro e não sobrou nada. As fotos e filmagens da minha infância estavam todas lá e foram estragadas", lamenta a representante comercial Raphaela Bahia.

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Um gato de 9 anos morreu por conta da fumaça causada pelo incêndio. Já a moradora — uma senhora de 60 anos — não estava no imóvel na hora do fogo.

Incêndio em edifício residencial em Águas Claras deixa danos (foto: Imagens cedidas ao Correio)

Raphaela contou que a mãe estava na casa da outra filha, que mora no 3º andar do edifício, quando o incêndio tomou conta do apartamento. "Eu fiquei muito nervosa. Saí do trabalho e fui direto para lá. Minha mãe está oscilando muito, entre agradecer e chorar pelo ocorrido."

Ainda segundo Raphaela, o imóvel é alugado. A causa do incêndio, por enquanto, é desconhecida. Uma perícia do Corpos de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) será realizada no local.

Os apartamentos do 9º ao 11º andar foram interditados após o incêndio. Os demais foram liberados para o retorno dos moradores.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates