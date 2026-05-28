Agências do trabalhador oferecem 1.622 vagas de emprego nesta quinta

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta quinta-feira (28/5), 1.622 vagas para quem procura um emprego. As oportunidades contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. Os salários chegam a R$ 3,5 mil. O posto com maior remuneração é o de encarregado de obras, em Samambaia Sul. Com 20 vagas abertas, é exigido ensino fundamental completo e experiência.

Já o cargo que oferece o maior número de vagas é o de estoquista, com 251 oportunidades. O salário oferecido é de R$ 1,8 mil, além de benefícios. Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

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Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

Com informações da Agência Brasília