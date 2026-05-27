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Campeonato de Pesca ocorre neste fim de semana; veja regras

Evento será realizado na Orla da Concha Acústica e terá apresentações musicais, palestras educativas e atividades de educação ambiental

Campeonato de pesca esportiva sustentável começa nesta sexta-feira (27/05) - (crédito: Divulgação/ Fernando Fidelis/ Sema-DF)
Campeonato de pesca esportiva sustentável começa nesta sexta-feira (27/05) - (crédito: Divulgação/ Fernando Fidelis/ Sema-DF)

O Campeonato de Pesca do Distrito Federal deste ano ocorre de 29 a 31 de maio. O evento será na Orla da Concha Acústica e, além do campeonato esportivo, terá atrações culturais, palestras educativas e atividades de educação ambiental. Com entrada gratuita, o público pode passear pela feira temática, praça de alimentação e área kids. 

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O campeonato é realizado pelo Instituto Tecnológico e Cultural Brasileiro (ITCB), com apoio da Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal (Sema-DF). Haverá disputas nas modalidades pesca em caiaque, pesca de barranco e pesca embarcada. Com o objetivo de incentivar a prática esportiva sustentável, as provas serão feitas com iscas artificiais e, após a captura dos peixes, eles devem ser devolvidos ao Lago Paranoá. Será atribuído um ponto para cada centímetro do tucunaré. A pontuação será dobrada para aqueles de coloração amarela. 

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Os pescadores devem fazer um vídeo da captura e da soltura dos animais. Cada competidor pode registrar até cinco peixes por dia. A abertura, na sexta-feira, contará com programação voltada a estudantes da rede pública do DF. Haverá palestra sobre meio ambiente, apresentação infantil e cerimônia oficial de lançamento do campeonato.  

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 27/05/2026 20:16 / atualizado em 27/05/2026 20:17
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