Motociclista fica ferido após queda em via na entrada da Octogonal

Um homem ficou ferido após queda de motocicleta na EPIG, sentido Plano Piloto, na altura da passarela da Octogonal, nesta quinta-feira (28/5), por volta das 8h30. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e atendeu à ocorrência com o apoio de duas viaturas de socorro.

No local, os socorristas encontraram o motociclista caído ao solo, consciente e orientado. O outro veículo envolvido no acidente não foi localizado. Os militares realizaram o isolamento de uma faixa da via para garantir a segurança durante o atendimento.

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Motociclista é atendido após acidente na EPIG (foto: CBMDF/Divulgação)

A vítima foi avaliada pelos bombeiros, seguindo o protocolo de trauma, e foi encaminhada à unidade hospitalar. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) também foi acionado e ficou responsável pelo local. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.