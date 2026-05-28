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SINISTRO DE TRÂNSITO

Motociclista fica ferido após queda em via na entrada da Octogonal

Outro veículo envolvido no sinistro de trânsito fugiu do local e não foi identificado. A vítima foi avaliada pelos bombeiros, seguindo o protocolo de trauma, e foi encaminhada à unidade hospitalar

Motociclista é atendido após acidente na EPIG - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Motociclista é atendido após acidente na EPIG - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem ficou ferido após queda de motocicleta na EPIG, sentido Plano Piloto, na altura da passarela da Octogonal, nesta quinta-feira (28/5), por volta das 8h30. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e atendeu à ocorrência com o apoio de duas viaturas de socorro.

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No local, os socorristas encontraram o motociclista caído ao solo, consciente e orientado. O outro veículo envolvido no acidente não foi localizado. Os militares realizaram o isolamento de uma faixa da via para garantir a segurança durante o atendimento.

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Motociclista é atendido após acidente na EPIG
Motociclista é atendido após acidente na EPIG (foto: CBMDF/Divulgação)

A vítima foi avaliada pelos bombeiros, seguindo o protocolo de trauma, e foi encaminhada à unidade hospitalar. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) também foi acionado e ficou responsável pelo local. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 28/05/2026 11:32
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