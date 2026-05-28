Hemocentro vai inaugurar 1ª sala de amamentação de hemocentro público no país

Sala de amamentação é composta por poltrona, pia, refrigerador para armazenamento do leite, equipamento para extração manual e ar-condicionado - (crédito: Hemocentro Brasília/Divulgação)

A Fundação Hemocentro de Brasília vai inaugurar uma sala de apoio à amamentação, nesta sexta-feira (29/5), às 14h. O órgão torna-se o primeiro hemocentro público do país a contar com esse tipo de estrutura. A data foi escolhida pois, em maio, é celebrado o Mês da Doação de Leite Humano, uma campanha que ressalta a importância do aleitamento materno e da solidariedade entre mulheres.

A criação do espaço se deu por conta da realidade da instituição, uma vez que das 357 pessoas que compõem o quadro de servidoras e servidores da Fundação, 235 são mulheres, mais de 65% do total. Entre elas, 14 estão atualmente em período de lactação. Além disso, com a adição dos 34 profissionais terceirizados, a proporção feminina ultrapassa 70% da força de trabalho.

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De acordo com o presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, Osnei Okumoto, a criação desta sala representa um passo importante no cuidado com as mulheres. "Mais do que cumprir uma determinação legal, queremos oferecer um ambiente que respeite e apoie a maternidade em todas as suas fases. Ser o primeiro hemocentro público do Brasil a contar com esse espaço nos enche de responsabilidade e nos motiva a seguir avançando na humanização do atendimento", afirmou.

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A sala será aberta a todas as mulheres em período de amamentação que circulam pelo Hemocentro, sejam elas trabalhadoras, servidoras ou profissionais terceirizadas, além de doadoras de sangue, familiares de pacientes do Ambulatório de Coagulopatias Hereditárias e à comunidade em geral. O espaço também vai servir de referência para servidoras e estudantes da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS).

O ambiente é composto por uma poltrona, pia, refrigerador para armazenamento do leite, equipamento para extração manual e ar-condicionado. A iniciativa atende ao disposto na Lei Distrital nº 7.057/2022, que obriga órgãos e entidades da administração pública do DF a disponibilizar esse tipo de espaço para suas trabalhadoras.

Serviço:

Inauguração da Sala de Apoio à Amamentação

Local: Bloco B, 1º andar — próximo ao Espaço do Servidor, Setor Médico Hospitalar Norte (SMHN), Quadra 3, Conjunto A, Bloco 3 — Asa Norte, Brasília-DF

Data: Sexta-feira (29/5)

Horário: a partir das 14h