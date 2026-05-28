Operação da PF mira quadrilha que fraudava contratos de crédito rural

Um esquema suspeito de fraudes milionárias envolvendo operações de crédito rural virou alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira (28/5). Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em Goiás e no Rio de Janeiro. A Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros, apreensão de veículos e indisponibilidade de imóveis de 11 investigados, no valor de até R$ 9,6 milhões para cada envolvido.

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A investida, batizada como Operação Agroghost, foi iniciada após comunicação da Caixa Econômica Federal sobre indícios de irregularidades em uma operação financeira vinculada a um imóvel rural localizado no município de Turilândia, no Maranhão. Segundo as investigações, os recursos obtidos por meio do crédito rural teriam sido pulverizados entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo investigado.

As apurações apontam ainda para a existência de um possível esquema estruturado de fraude financeira, com uso de documentação falsa e movimentações suspeitas para ocultação da origem dos recursos. A suspeita é de que os valores obtidos de forma irregular tenham sido distribuídos para empresas e integrantes ligados diretamente ao grupo.

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Os investigados poderão responder por estelionato qualificado, falsificação de documentos, falsidade ideológica, uso de documento falso, lavagem de dinheiro e associação criminosa. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a análise da movimentação financeira relacionada ao esquema.

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