Agências do DF oferecem mais de 1,5 mil vagas de emprego nesta sexta

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas podem realizar a inscrição de forma digital, por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, ou presencialmente - (crédito: Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal abrem com novas oportunidades nesta sexta-feira (29/5). São 1.509 postos de trabalho disponíveis. O painel do dia reúne postos para profissionais com diferentes níveis de escolaridade, contemplando desde quem busca o primeiro emprego até candidatos com ampla experiência no mercado.

O teto salarial do dia chega a R$ 3,5 mil, valor oferecido para o cargo de encarregado de obras em Samambaia Sul. Ao todo, são 20 vagas abertas para essa função, que exige ensino fundamental completo e comprovação de experiência prévia na área. Por outro lado, o volume de contratações é liderado pelo setor de logística: o cargo de estoquista concentra o maior número de vagas, com 251 postos abertos. Para essa função, a remuneração inicial é de R$ 1.800, acrescida de benefícios.

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Oportunidades de estágio também ganham destaque. A vaga de atendente de telemarketing tem 6 postos abertos, em Taguatinga (Bolsa de R$ 800 + benefícios). Também há 10 vagas para o estágio em Enfermagem, em Ceilândia Sul (Bolsa de R$ 800 + benefícios).

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas podem realizar a inscrição de forma digital, por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, ou presencialmente. O atendimento físico ocorre nas 16 agências do trabalhador espalhadas pelo DF, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria de Trabalho reforça que mesmo quem não encontrar vagas no perfil desejado deve manter o cadastro atualizado, já que o sistema cruza os dados diariamente com novas demandas de empresas.

Para o setor empresarial, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) disponibiliza canais para a captação de talentos e uso gratuito do espaço das agências para entrevistas. O cadastro de contratantes pode ser feito diretamente nas unidades físicas, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou por meio do Canal do Empregador no site oficial da pasta.

