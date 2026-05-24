Marotinga 2026 agita Taguatinga no mês de aniversário da cidade

Heitor, de 6 anos, correu a tradicional Marotinha em 2024 e 2025. No primeiro ano, foi o vencedor nos 50 metros. Este ano, na estreia da Marotinga, vai disputar os 75 metros - (crédito: Material cedido ao Correio)

A região administrativa de Taguatinga completa 67 anos em 5 de junho. Para comemorar o aniversário, no domingo, 7, o Correio Braziliense promove a Marotinga para a criançada, inspirada na tradicional Marotinha promovida pelo jornal. A ideia é reunir famílias, incentivar hábitos saudáveis e transformar o Pistão Sul em um espaço de lazer, esporte e integração.

Nesta primeira edição, a expectativa é a de receber dois mil participantes. A escolha simbólica da data reforça o vínculo do Correio com a cidade de Taguatinga. Na década de 1990, o jornal funcionou na região com uma sucursal, na conhecida Rua C12. Diariamente, dedicava espaços à cidade, acompanhando o crescimento do comércio e a expansão econômica.

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A corrida mirim foi idealizada por Miguel Jabour, colunista e assessor de relações institucionais do Correio, e o jornalista Omézio Pontes, coordenador da sucursal de Taguatinga na década de 1990. A ideia surgiu a partir de sugestão da própria comunidade e o nome, uma homenagem à região, é criação de Pontes.

"Mais do que um evento esportivo, a Marotinga simboliza a histórica ligação do Correio Braziliense com Taguatinga", destaca Jabour. "Ao promover a Marotinga, o Correio Braziliense revive uma relação construída há décadas com Taguatinga, reafirmando seu vículo com uma cidade que se tornou símbolo de empreendedorismo, desenvolvimento e identidade própria do Distrito Federal", acrescenta.

Fundada em 5 de junho de 1958, Taguatinga nasceu como um assentamento provisório e rapidamente se consolidou como um dos principais polos econômicos do Distrito Federal. Dados da administração regional mostram que o número de empresas mais que dobrou desde 2020, ultrapassando 40 mil estabelecimentos com CNPJ ativo. A cidade também concentra mais de 520 mil postos de trabalho e recebe diariamente cerca de 400 mil pessoas.

Caio Miranda inscreveu o filho, Heitor, de 6 anos. Orgulhoso, detalha as atividades esportivas do pequeno. "Ele faz futsal, judô, é bastante ativo. Neste ano, ele fará o percurso de 75 metros", conta.

O pai coruja está levando o garoto para sua terceira maratona infantil. Frequentando a Marotinha de 2024 e a de 2025, o menino esbanja energia com sua experiência esportiva. No primeiro ano, ganhou a medalha de primeiro lugar no percurso de 50 metros. Heitor comenta a participação como um profissional. "Eu não gosto, eu amo participar das corridas. É muito importante, a atividade física ajuda a crescer forte e saudável", brinca, empolgado.

No seu primeiro ano da corrida Marotinha, em 2025, ganhando o primeiro lugar na categoria de 50 metros (foto: Material cedido ao Correio)

Como participar

O evento será realizado em frente ao Taguatinga Shopping, a partir das 8h. O público-alvo são crianças de 3 a 13 anos. Os percursos são de 50, 75, 100, 200, 300 e até 400 metros, respeitando-se os critérios de segurança para cada faixa etária.

Para aqueles que desejam a participação dos atletas mirins, as inscrições podem ser feitas até o dia 5 de junho, por meio do site Brasil Corrida, e custam R$ 50. Os corredores irão receber kits personalizados da Marotinga 2026 com camisa oficial, sacochila, copo e lanche para ser consumido após a prova e medalha. Todo o material promocional, como camisetas, medalhas e sacochila, têm a impressão do mascote da competição, uma águia estilizada que, com certeza, vai conquistar o público infantil. Os vencedores de cada uma das baterias, dividas por idade e sexo, ganharão bicicletas.

Serviço

Data do evento: domingo, 7/6

Horário: a partir das 8h

Local: Pistão Sul — em frente ao Taguatinga Shopping

Distâncias: baterias de 50 a 700 metros, conforme a faixa etária

Inscrições até 5/6 pelo site www.brasilcorrida.com.br

Valor: R$ 50

Polo econômico

Fundada em 5 de junho de 1958, Taguatinga nasceu como um assentamento provisório e rapidamente se consolidou como um dos principais polos econômicos do Distrito Federal. Dados da administração regional mostram que o número de empresas mais que dobrou desde 2020, ultrapassando 40 mil estabelecimentos com CNPJ ativo. A cidade também concentra mais de 520 mil postos de trabalho e recebe diariamente cerca de 400 mil pessoas.

Inscrições