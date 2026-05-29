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Temperatura pode chegar a 27° durante a tarde desta sexta-feira (29/5)

Segundo informações do Instituto Nacional de Metereologia, a amplitude térmica pode aumentar ainda mais ao longo da próxima semana

Bom ida, Brasília! Isto É Brasilia. Amanhecer. - (crédito: Ed Alves/CB)
Bom ida, Brasília! Isto É Brasilia. Amanhecer. - (crédito: Ed Alves/CB)

Apesar do excesso de nuvens no céu do Distrito Federal, as chances de chuva estão reduzidas para esta sexta-feira (29/5). De acordo com os dados do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), a temperatura máxima para a capital varia entre 26° para o Plano Piloto, e 27° para o DF, com frio predominante pelas manhãs.

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No início do dia, a temperatura na capital chegou a bater 16° nos termômetros. Segundo o meteorologista Danilo Siden, a umidade do ar também varia na capital, que começou o dia com 95%, e provavelmente cairá para 40% até o período da tarde. 

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De acordo com o especialista, as chances de chuva começam no fimde semana. "Ao longo da semana que vem, a amplitude térmica aumenta", descreve Danilo. Ou seja, a partir de segunda-feira (1/6), os moradores do quadradinho já podem esperar por uma grande variação de temperatura ao longo do dia, com as manhãs chegando à mínima de 15°, e as tardes mais quentes girando em torno de 29°C. 

 

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 29/05/2026 10:21
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