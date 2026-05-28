Distribuidoras elevam preço da gasolina antes da Petrobras, diz Sindicombustíveis-DF

Nesta quinta-feira (28/5), a Petrobras anunciou aumento de R$ 0,04 por litro no preço da gasolina A vendida às distribuidoras - (crédito: Divulgação)

O Sindicombustíveis-DF afirmou nesta quinta-feira (28/5) que distribuidoras de combustíveis elevaram em cerca de R$ 0,10 por litro os custos da gasolina repassados aos postos do Distrito Federal nos últimos dez dias, antes mesmo do reajuste anunciado pela Petrobras nesta quinta-feira (28).

Segundo o sindicato, os aumentos vêm sendo justificados pelas distribuidoras com base na alta internacional do petróleo e na maior participação de gasolina importada nos estoques e operações de abastecimento, em meio às tensões geopolíticas envolvendo o Irã e o Oriente Médio.

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O reajuste da Petrobras já entra em vigor nesta sexta-feira (29/5), elevando o preço médio de R$ 2,57 para R$ 2,61 por litro. A estatal informou que o reajuste total seria de R$ 0,48 por litro, mas o impacto foi reduzido após a adesão da companhia à subvenção econômica criada pelo governo federal.

Em nota, o Sindicombustíveis-DF afirmou que a medida adotada pela Petrobras ajuda a reduzir os efeitos da volatilidade internacional sobre o consumidor brasileiro. Apesar disso, a entidade disse que ainda falta transparência por parte das distribuidoras sobre a adesão ao mecanismo de compensação para combustíveis importados.

Segundo a entidade, os postos não compram combustível diretamente da Petrobras, mas das distribuidoras, responsáveis pelo fornecimento ao mercado revendedor. Ainda conforme o sindicato, a falta de informações claras sobre os reajustes gera insegurança no setor e dificulta a compreensão da população sobre a formação dos preços dos combustíveis. “O ponto central neste momento é que as distribuidoras ainda não esclareceram de forma objetiva ao mercado se também irão aderir integralmente ao mecanismo de compensação”, informou o sindicato.

O Sindicombustíveis-DF também afirmou que os postos frequentemente recebem reajustes sem comunicação prévia adequada, o que compromete o planejamento operacional do varejo. Ainda de acordo com a entidade, os postos do DF seguem acompanhando diariamente os custos praticados pelas distribuidoras para garantir o abastecimento regular da população.

A gasolina A comercializada pela Petrobras recebe mistura obrigatória de 30% de etanol anidro para formar a gasolina C, vendida nos postos. O preço final ao consumidor inclui ainda impostos e margens de lucro das distribuidoras e dos postos revendedores. Segundo a Petrobras, com o novo reajuste, a parcela da estatal no preço final da gasolina passará de R$ 1,80 para R$ 1,83 por litro.

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*Com informações da Agência Brasil

