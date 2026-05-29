BRB: "Momento mais grave já passou", diz Celina sobre acordo

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou nesta sexta-feira (29/5) que o acordo firmado no Supremo Tribunal Federal (STF) envolvendo o Banco de Brasília (BRB) entrou na fase final de ajustes técnicos. A declaração foi dada durante evento em Planaltina voltado à assinatura de licenças ambientais, ordens de serviço e inauguração de obras de infraestrutura na região.
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Segundo Celina, equipes do GDF seguem em tratativas em São Paulo para avançar na operação financeira relacionada ao banco. Mais cedo, o secretário de Economia do DF havia informado que representantes do governo estariam na capital paulista para acelerar os procedimentos necessários para a liberação do empréstimo previsto no acordo.
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A governadora afirmou que a etapa considerada mais delicada das negociações já foi superada e que, agora, restam apenas definições burocráticas e técnicas entre as partes envolvidas. “O momento mais grave já passou”, declarou. Ela também disse estar confiante na conclusão das conversas e afirmou que o governo está satisfeito com o avanço das negociações.
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