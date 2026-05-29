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Crime Organizado

Flávio Bolsonaro agradece Rubio por classificação de PCC e CV como terroristas

Senador afirmou que "o povo brasileiro agradece" após anúncio dos Estados Unidos de incluir as facções brasileiras na lista de organizações terroristas estrangeiras

Flávio compartilhou a mensagem do secretário norte-americano e afirmou que o combate aos
Flávio compartilhou a mensagem do secretário norte-americano e afirmou que o combate aos "narcoterroristas" exige cooperação internacional - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ) agradeceu, nesta sexta-feira (29/5), ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, pela decisão do governo norte-americano de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas estrangeiras. “O povo brasileiro agradece”, escreveu o parlamentar nas redes sociais.

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A manifestação ocorreu após Rubio anunciar que as facções brasileiras estão entre as organizações criminosas “mais violentas” do país e que a atuação dos grupos ultrapassa as fronteiras nacionais, alcançando outros países da região e também os Estados Unidos.

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Em publicação na rede social X, Flávio compartilhou a mensagem do secretário norte-americano e afirmou que o combate aos “narcoterroristas” exige cooperação internacional. Segundo o senador, é necessária uma “união entre os países afetados” para enfrentar o avanço das organizações criminosas ligadas ao narcotráfico.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos informou, nessa quinta-feira (28/5), que o PCC e o CV serão oficialmente incluídos na lista de Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs, na sigla em inglês). A medida deve entrar em vigor em 5 de junho.

A classificação faz parte da estratégia do governo do presidente Donald Trump de ampliar ações de combate ao crime organizado internacional e endurecer sanções contra grupos envolvidos com tráfico de drogas e violência transnacional.

A decisão do governo norte-americano provocou reações no meio político e diplomático. Integrantes do governo brasileiro avaliam possíveis impactos da medida sobre a cooperação internacional na área de segurança pública, enquanto especialistas discutem os efeitos da classificação para investigações financeiras, extradições e sanções contra integrantes das facções.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 29/05/2026 09:19
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