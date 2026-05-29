Flávio Bolsonaro agradece Rubio por classificação de PCC e CV como terroristas

Flávio compartilhou a mensagem do secretário norte-americano e afirmou que o combate aos "narcoterroristas" exige cooperação internacional - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ) agradeceu, nesta sexta-feira (29/5), ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, pela decisão do governo norte-americano de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas estrangeiras. “O povo brasileiro agradece”, escreveu o parlamentar nas redes sociais.

A manifestação ocorreu após Rubio anunciar que as facções brasileiras estão entre as organizações criminosas “mais violentas” do país e que a atuação dos grupos ultrapassa as fronteiras nacionais, alcançando outros países da região e também os Estados Unidos.

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Em publicação na rede social X, Flávio compartilhou a mensagem do secretário norte-americano e afirmou que o combate aos “narcoterroristas” exige cooperação internacional. Segundo o senador, é necessária uma “união entre os países afetados” para enfrentar o avanço das organizações criminosas ligadas ao narcotráfico.

Muito obrigado, Sr. secretário de Estado! O combate os narco-terroristas precisa ser feito com a união entre os países afetados pela atuação criminosa deles!

O povo brasileiro agradece! https://t.co/XxzokXNzxV — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 29, 2026

O Departamento de Estado dos Estados Unidos informou, nessa quinta-feira (28/5), que o PCC e o CV serão oficialmente incluídos na lista de Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs, na sigla em inglês). A medida deve entrar em vigor em 5 de junho.

A classificação faz parte da estratégia do governo do presidente Donald Trump de ampliar ações de combate ao crime organizado internacional e endurecer sanções contra grupos envolvidos com tráfico de drogas e violência transnacional.

A decisão do governo norte-americano provocou reações no meio político e diplomático. Integrantes do governo brasileiro avaliam possíveis impactos da medida sobre a cooperação internacional na área de segurança pública, enquanto especialistas discutem os efeitos da classificação para investigações financeiras, extradições e sanções contra integrantes das facções.