Piano no Metrô transforma Estação Guará em palco cultural em junho

O projeto é inspirado em experiências de ocupação cultural do espaço público de outros países, com o objetivo de democratizar o acesso à arte e aproximar a população da música. - (crédito: Foto: Divulgação/ Agência Brasília)

Por Gabriela Cidade—Durante todo o mês de junho, a Estação Guará do Metrô-DF receberá o projeto Piano no Metrô. A ação deixará o instrumento disponível para uso espontâneo do público e promoverá apresentações e aulas gratuitas no espaço. A programação conta com apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, e do programa Metrô Cultural.

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O estande interativo ficará disponível pelos 30 dias do mês de junho, com monitores orientando quem quiser experimentar o piano. Ao lado do instrumento, uma televisão exibirá o minicurso Inicialização ao Piano, composto por sete videoaulas curtas elaboradas pelo pianista e compositor Victor Hugo Queiroz Porto, idealizador do projeto.

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Para além da possibilidade de tocar no piano, todas as sextas-feiras, sempre às 17h30, o espaço receberá pocket shows de cerca de 90 minutos com artistas convidados. A programação inclui a pesquisadora da UnB Gisele Pires Mota (5/6), o professor da Escola de Música de Brasília Rafael Bacellar (12/6), a compositora Flor Furacão (19/6) e a pianista Raíssa Miranda (26/6).

O projeto é inspirado em experiências de ocupação cultural do espaço público de outros países, com o objetivo de democratizar o acesso à arte e aproximar a população da música.

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*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel