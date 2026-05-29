InícioCidades DF
Ocupação cultural

Piano no Metrô transforma Estação Guará em palco cultural em junho

Projeto do FAC oferece piano na estação de metrô do Guará para uso livre, minicurso gratuito e apresentações às sextas-feiras com artistas locais

O projeto é inspirado em experiências de ocupação cultural do espaço público de outros países, com o objetivo de democratizar o acesso à arte e aproximar a população da música. - (crédito: Foto: Divulgação/ Agência Brasília)
O projeto é inspirado em experiências de ocupação cultural do espaço público de outros países, com o objetivo de democratizar o acesso à arte e aproximar a população da música. - (crédito: Foto: Divulgação/ Agência Brasília)

Por Gabriela Cidade—Durante todo o mês de junho, a Estação Guará do Metrô-DF receberá o projeto Piano no Metrô. A ação deixará o instrumento disponível para uso espontâneo do público e promoverá apresentações e aulas gratuitas no espaço. A programação conta com apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, e do programa Metrô Cultural.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Leia também: Morre Geralda Godinho, ex-administradora do Riacho Fundo II, aos 61 anos

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O estande interativo ficará disponível pelos 30 dias do mês de junho, com monitores orientando quem quiser experimentar o piano. Ao lado do instrumento, uma televisão exibirá o minicurso Inicialização ao Piano, composto por sete videoaulas curtas elaboradas pelo pianista e compositor Victor Hugo Queiroz Porto, idealizador do projeto.

Leia também: Homem é preso por transportar barras de ouro avaliadas em R$ 500 mil

Para além da possibilidade de tocar no piano, todas as sextas-feiras, sempre às 17h30, o espaço receberá pocket shows de cerca de 90 minutos com artistas convidados. A programação inclui a pesquisadora da UnB Gisele Pires Mota (5/6), o professor da Escola de Música de Brasília Rafael Bacellar (12/6), a compositora Flor Furacão (19/6) e a pianista Raíssa Miranda (26/6).

O projeto é inspirado em experiências de ocupação cultural do espaço público de outros países, com o objetivo de democratizar o acesso à arte e aproximar a população da música.

Leia também: GDF cria tabela para credenciar hospitais privados e reduzir filas da saúde

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 29/05/2026 11:25
SIGA
x