Bombeiros do DF transferem criança com encefalite de Porto Alegre para Brasília

Militares do Comando de Aviação do Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) transferiram, em um avião da corporação, uma criança de 2 anos com quadro de encefalite viral do Hospital de Clínicas de Porto Alegre para o Hospital da Criança de Brasília. A operação iniciou na madrugada de quarta-feira (27/5) e foi concluída com sucesso na noite dessa quinta-feira (29/5), com a aterrissagem da aeronave na capital federal.

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A equipe voluntária formada por três pilotos, um médico e um enfermeiro, especialistas em transporte aéreo, e uma pediatra, embarcaram no avião Grand Caravan EX na quarta-feira (27/5) com destino a Porto Alegre. A ação foi coordenada pelo Comando do CBMDF, que recebeu a ordem após a Secretaria de Saúde de Porto Alegre apresentar a demanda à Secretaria de Saúde do DF, que repassou a situação à SSP-DF.

Após autorização da governadora do Distrito Federal, Celina Leão, a aeronave partiu de Brasília às 8h53 de quarta-feira e pousou em Maringá (PR) às 12h04 para uma parada técnica. Às 13h25 do mesmo dia, o avião saiu de Porto Alegre, pousando às 15h56.

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Com todo suporte necessário, a criança embarcou às 11h05 dessa quinta-feira (27/5). O piloto fez uma outra parada técnica na volta, em Maringá, e chegou em Brasília às 18h05. No Aeroporto JK, militares da Unidade de Resgate do CBMDF aguardavam para conduzir os profissionais de saúde, a mãe e a criança ao Hospital da Criança de Brasília.

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“Ter a serviço da população do Distrito Federal um efetivo capaz de cumprir prontamente qualquer missão que lhe seja determinada e, acima de tudo, executá-la de forma voluntária, demonstrando não só capacidade técnica, mas também empatia e amor ao próximo, é motivo de orgulho para todos nós, bombeiros militares”, agradeceu o comandante do CBMDF, coronel Moisés Alves Barcelos.

