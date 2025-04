Dia Mundial da Arte tem programação especial com oficinas no CCBB

Em referência ao nascimento de Leonardo da Vinci, artista italiano conhecido como uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento, o Dia Mundial da Arte, comemorado em 15 de abril, marca a importância da arte na cultura e sociedade. Para celebrar a data, o Programa Educativo do CCBB Brasília tem uma programação especial com oficinas para explorar diferentes linguagens artísticas. As atividades estão marcadas para sábado (12/4) e são gratuitas.

Leia também: Oficinas de ritmos brasileiros movimenta o Jovem de Expressão em abril



A programação tem início às 9h30 e o dia inteiro será de imersão artística para todas as idades. Na oficina de dança criativa, a primeira do dia, crianças de 2 a 7 anos, acompanhadas por um responsável, participam de atividades de expressão corporal e coordenação motora de forma livre e intuitiva. A atividade busca incentivar o autoconhecimento e o fortalecimento da confiança por meio de práticas coletivas e individuais.

Leia também: Autores indígenas lançam livros sobre ancestralidade e identidade



Voltada para crianças de 5 a 8 anos, a oficina de jogos teatrais usa técnicas de Augusto Boal e Viola Spolin para estimular a criatividade e o trabalho em equipe. A partir das 11h, a atividade oferece uma dinâmica de improvisação, como o Jogo das Imagens e Mudança de Status, atividades que oferecem um ambiente lúdico e acolhedor para favorecer o desenvolvimento da comunicação e da consciência corporal.

Já a oficina Cultura Brincante para Crianças, às 14h, oferece uma imersão na cultura popular brasileira para o público de 7 a 12 anos. Focada nos passos de maracatu, quadrilha junina e o passo dos arcos, a oficina permite que as crianças vivenciem ritmos e danças de maneira lúdica e educativa.

Para os participantes de 8 a 14 anos, a oficina de máscara é voltada para a criação de máscaras personalizadas, com a exploração de cores, formas e expressões, a partir das 15h30. Para encerrar o dia, às 17h, a oficina de música eletrônica é voltada para adolescentes a partir de 15 anos. A proposta é para que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento prévio, crie músicas de gêneros como house, techno ou funk. A abordagem inclusiva visa evidenciar o poder da criatividade coletiva.