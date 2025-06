CCBB oferece visitas educacionais guiadas; saiba como funcionam

CB Correio Braziliense

O CCBB também oferece a visitação com intérprete de libras - (crédito: GABILS/Divulgação)

Por Artur Maldaner* — O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) disponibiliza visitas guiadas voltadas para escolas de forma gratuita. A iniciativa é oferecida pelo CCBB Educativo, e tem o objetivo de oferecer aos grupos de estudantes uma visita educativa da galeria, onde os convidados poderão conhecer as obras e artistas presentes nas exposições. As excursões ocorrem de terça-feira a sábado e o agendamento gratuito pode ser feito pelo site. O CCBB oferece transporte gratuito para escolas públicas.

A iniciativa chamada de "Rolê Cultural" tem duração de 1h30 e capacidade para 44 pessoas. Os visitantes se reúnem na sala do CCBB Educativo, onde encontrarão o guia do museu, que promoverá diálogos e trocas de saberes com os estudantes. O CCBB também oferece a visitação com intérprete de libras, que ocorrem aos sábados, pelo período da manhã.

Os mediadores da iniciativa promovem uma experiência especializada para o grupo, que se conecta com as obras do acervo de forma sensível, ao conectar a arte com as experiências do cotidiano. Os grupos receberão também o acesso a um material de aprendizado, com sugestão de uma prática poética que pode ser feita em sala de aula ou em casa.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes