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DF terá 49 pontos de vacinação em 20 regiões neste sábado (30/5)

Entre as vacinas disponíveis, estão as de sarampo, febre amarela, tétano, coqueluche e outras doenças

Para receber o imunizante, é importante apresentar um documento de identidade válido com foto e, se possível, a caderneta de vacinação - (crédito: | Foto: Matheus Oliveira/Agência Saúde DF)
Para receber o imunizante, é importante apresentar um documento de identidade válido com foto e, se possível, a caderneta de vacinação - (crédito: | Foto: Matheus Oliveira/Agência Saúde DF)

Neste sábado (30/05), a Secretaria de Saúde (SES-DF) terá 49 pontos de vacinação em 20 regiões administrativas. Estarão disponíveis imunizantes de sarampo, febre amarela, tétano, coqueluche e outras doenças. Quem deseja aproveitar o serviço pode conferir os endereços e horários no site da pasta.

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Pessoas de todas as idades podem se vacinar em qualquer ponto, independentemente da região onde moram. As doses de rotina serão aplicadas conforme idades e grupos prioritários, seguindo recomendações específicas para cada faixa etária. Também será ofertada a vacina da dengue para jovens de 10 a 14 anos. Já a dose de combate à gripe estará disponível para idosos, crianças de até cinco anos e profissionais de diferentes áreas, como professores e caminhoneiros. 

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Para acessar o serviço, é preciso levar um documento de identidade com foto válido e a caderneta de vacinação para que as equipes consigam avaliar a necessidade de novas doses. Caso tenha perdido este último, ainda é possível se vacinar, no entanto, recomenda-se procurar a sala onde recebeu as vacinas e tentar resgatar o histórico de vacinação. Se não for possível, a pessoa será vacinada de acordo com os imunizantes recomendados para cada faixa etária e será feito novo cartão.

*Com informações da Secretaria de Saúde

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 29/05/2026 19:17
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