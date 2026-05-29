DF terá 49 pontos de vacinação em 20 regiões neste sábado (30/5)

Neste sábado (30/05), a Secretaria de Saúde (SES-DF) terá 49 pontos de vacinação em 20 regiões administrativas. Estarão disponíveis imunizantes de sarampo, febre amarela, tétano, coqueluche e outras doenças. Quem deseja aproveitar o serviço pode conferir os endereços e horários no site da pasta.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Pessoas de todas as idades podem se vacinar em qualquer ponto, independentemente da região onde moram. As doses de rotina serão aplicadas conforme idades e grupos prioritários, seguindo recomendações específicas para cada faixa etária. Também será ofertada a vacina da dengue para jovens de 10 a 14 anos. Já a dose de combate à gripe estará disponível para idosos, crianças de até cinco anos e profissionais de diferentes áreas, como professores e caminhoneiros.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Para acessar o serviço, é preciso levar um documento de identidade com foto válido e a caderneta de vacinação para que as equipes consigam avaliar a necessidade de novas doses. Caso tenha perdido este último, ainda é possível se vacinar, no entanto, recomenda-se procurar a sala onde recebeu as vacinas e tentar resgatar o histórico de vacinação. Se não for possível, a pessoa será vacinada de acordo com os imunizantes recomendados para cada faixa etária e será feito novo cartão.
*Com informações da Secretaria de Saúde
Saiba Mais
- Cidades DF CCBB Brasília: Exposição de Torres García vira experiência educativa
- Cidades DF Preso na Papuda, homem é investigado por roubo em ônibus coletivo
- Cidades DF Eventos movimentam o fim de semana alteram o trânsito no DF
- Cidades DF DPDF leva serviços gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade
- Cidades DF BRB prevê publicar balanço até agosto após acordo com STF, diz presidente