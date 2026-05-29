DPDF leva serviços gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade

A ação será realizada nesta terça-feira (2/6), no Nuclão da DPDF, no Setor Comercial Norte, das 8h às 14h - (crédito: crédito: Reprodução/ Site Defensoria Pública DF))

Por Beatriz Ocke

Na próxima terça-feira (2/6), a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) promove a 35ª edição do Dia da Mulher, projeto que visa prestar serviços de beleza, auxílio em questões jurídicas e promoção de direitos às mulheres em situação de vulnerabilidade no DF. A ação será realizada no Nuclão da DPDF, no Setor Comercial Norte, das 8h às 14h.

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O objetivo do projeto é fortalecer a autoestima e promover um espaço de bem-estar e acolhimento para as mulheres. Além dos atendimentos feitos pela DPDF, o público feminino também desfrutará de serviços de cuidado essenciais como design de sobrancelhas, terapias integrativas e atendimentos estéticos. O destaque do evento será a presença do Salão Hélio Diff, que oferecerá corte de cabelo gratuito.

Outras entidades parceiras estarão presentes com serviços como emissão de documentos, exames de saúde, orientação psicossocial, atendimentos previdenciários, de emprego e regularização de débitos. Serviços de vacinação também estão inclusos na programação, sendo necessária a apresentação de documento de identificação e do Cartão de Vacinação, físico ou digital.





SERVIÇO

Evento: 35ª edição do Dia da Mulher

Onde: Nuclão da DPDF, no Setor Comercial Norte, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran)

Quando: 2 de junho, das 8h às 14h

Acesso: gratuito



