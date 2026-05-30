Ciclista morre após sofrer parada cardiorrespiratória na BR-020

Um ciclista de 51 anos morreu na manhã deste sábado (30/5), após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto pedalava pela BR-020, na altura do quilômetro 48, entre Planaltina (DF) e Formosa (GO). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 7h59 e mobilizou três viaturas de resgate, além da aeronave de atendimento aeromédico da corporação para prestar socorro à vítima.

Antes da chegada dos agentes, pessoas que passavam pelo local iniciaram voluntariamente as manobras de reanimação cardiopulmonar. Ao assumir o atendimento, os bombeiros deram continuidade aos procedimentos de suporte básico e avançado à vida.

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Durante cerca de 50 minutos, os socorristas realizaram manobras de reanimação e utilizaram um Desfibrilador Externo Automático (DEA), que indicou a aplicação de sete choques. Apesar dos esforços das equipes, o homem não respondeu aos procedimentos e o óbito foi constatado no local pelo médico da equipe de resgate aeromédico do CBMDF.

A ocorrência contou ainda com o apoio da Polícia Militar de Goiás (PMGO). A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) foram acionados para os procedimentos legais. Após o atendimento, a cena da ocorrência e o controle do tráfego na rodovia ficaram sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).