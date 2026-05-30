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Ocorrência policial

Adolescente é apreendido após ataque com faca em Águas Claras

Mulher de 46 anos ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga; motivação da agressão ainda é desconhecida

PMDF apreende adolescente após ataque com faca em Águas Claras - (crédito: Divulgação/PMDF)
PMDF apreende adolescente após ataque com faca em Águas Claras - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã deste sábado (30) após atacar uma mulher de 46 anos com uma arma branca em Águas Claras. A ocorrência foi atendida por policiais militares do 17º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

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Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima ferida. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou a mulher ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para atendimento médico.

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Segundo a PMDF, o adolescente foi contido por populares até a chegada da equipe policial. Informações apuradas no local indicam que ele não possuía qualquer vínculo ou relação conhecida com a vítima.

A motivação da agressão ainda não foi esclarecida. O adolescente foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

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Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 30/05/2026 14:12
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