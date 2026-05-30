Adolescente é apreendido após ataque com faca em Águas Claras

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã deste sábado (30) após atacar uma mulher de 46 anos com uma arma branca em Águas Claras. A ocorrência foi atendida por policiais militares do 17º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima ferida. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou a mulher ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para atendimento médico.

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Segundo a PMDF, o adolescente foi contido por populares até a chegada da equipe policial. Informações apuradas no local indicam que ele não possuía qualquer vínculo ou relação conhecida com a vítima.

A motivação da agressão ainda não foi esclarecida. O adolescente foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II), onde foram adotadas as medidas cabíveis.