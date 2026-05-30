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Sinistro de trânsito

Carro tomba na EPIG e deixa motorista ferida

Motorista sofre ferimentos leves após acidente próximo à passarela da Octogonal, no sentido Plano Piloto

Capotamento na EPIG - (crédito: Divulgação/CMBDF)
Capotamento na EPIG - (crédito: Divulgação/CMBDF)

Um veículo tombou na manhã deste sábado (30), na EPIG (Estrada Parque Indústrias Gráficas), próximo à passarela da Octogonal, no sentido Plano Piloto. O acidente ocorreu por volta das 9h19 e mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

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Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o automóvel tombado no canteiro central da via e um poste de iluminação pública danificado. Após a sinalização da área e o gerenciamento dos riscos, as equipes prestaram atendimento à condutora do veículo.

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Condutora fica ferida após tombamento de veículo no Plano Piloto
Condutora fica ferida após tombamento de veículo no Plano Piloto (foto: Divulgação/CMBDF)

A motorista foi avaliada pelos socorristas, estava consciente, orientada e apresentava lesões leves. Ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar, seguindo o protocolo de atendimento a vítimas de trauma.

Durante o trabalho das equipes de resgate, a via precisou ser parcialmente interditada para garantir a segurança dos envolvidos. A ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

As causas do acidente não foram informadas.

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Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 30/05/2026 14:06 / atualizado em 30/05/2026 14:11
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