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Gato desaparece no Riacho Fundo II e família oferece recompensa

Lil, um gato ruivo de 5 anos, sumiu no último domingo (24/5). Tutores pedem ajuda para localizá-lo

Felino saiu de casa de forma ainda desconhecida - (crédito: Divulgação)
Felino saiu de casa de forma ainda desconhecida - (crédito: Divulgação)

A família do gato Lil vive dias de angústia desde o desaparecimento do animal, ocorrido no último domingo (24/5), no Riacho Fundo II. O felino, que desapareceu na região da QN 5B, conjunto 7, saiu de casa de forma ainda desconhecida, já que o imóvel é telado, segundo os tutores.

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Lil é um gato macho, castrado, tem 5 anos e possui pelagem ruiva longa, olhos amarelos e um rabo mais volumoso e peludo. A família afirma que o animal nunca havia desaparecido antes e mobiliza redes sociais, amigos e vizinhos na tentativa de encontrá-lo.

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Além disso, o gato possui microchip cadastrado pela Petlove, o que significa que, caso seja levado a um pet shop ou clínica veterinária para leitura do chip, será possível identificar rapidamente que ele possui tutores.

Na esperança de reencontrar o animal, a família oferece recompensa para quem encontrá-lo e pede para que moradores da região fiquem atentos a quintais, garagens, telhados e áreas próximas. É possível entrar em contato pelo número: (61) 98355-2912.

  • Lil é um gato macho de 5 anos, castrado e microchipado
    Lil é um gato macho de 5 anos, castrado e microchipado Divulgação

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 30/05/2026 13:46 / atualizado em 30/05/2026 13:46
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