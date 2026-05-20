Recanto das Emas vai ganhar dois novos centros educacionais

Governadora Celina Leão assinou ordens de serviço para construção de duas novas Cepis em Recanto das Emas - (crédito: Manuela Sá/CB/DA Press)

Manuela Sá*

A governadora Celina Leão (PP) assinou, nesta quarta-feira (20/5), as ordens de serviço para construção de dois Centros de Educação da Primeira Infância (Cepis) no Recanto das Emas, nas Quadras 201 e 112. Cada unidade terá capacidade para atender 188 crianças de 4 meses a 3 anos de idade em período integral.

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A execução do remanescente da obra do centro da 112 teve início em 4 de maio e a previsão é de que ela seja concluída em 28 de fevereiro de 2027. Já o prazo para a construção da Cepi da 201 é de 305 dias contados a partir de hoje. As duas unidades somam um investimento de R$ 12 milhões.

Os espaços contam com dez salas de atividades, sala multiuso, direção, secretaria, sala de professores, solários, fraldários, lactário, sala de amamentação, refeitório, pátio coberto, cozinha, despensa, rouparia, lavanderia, vestiários e copa para funcionários. Na área externa, haverá um parquinho e estacionamento.

Durante o evento, a governadora destacou o papel dessas instituições na rotina das mães. “Nós sabemos que isso nos dá tranquilidade para trabalhar e para que a mulher não padeça no meio da sua vida por falta de lugar adequado para seus filhos estudarem”, afirmou.

De acordo com a governadora, após zerar a fila das creches, a prioridade é trabalhar na educação integral. O deputado distrital Jorge Vianna (Democrata) falou que o impacto das novas unidades vai da educação das crianças. “Falar sobre creche é investir em trabalho, porque as mães vão se sentir mais seguras no trabalho por saberem que as crianças vão estar em uma escola oferecida pelo estado”, destacou.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado







