Colisão entre carro e moto deixa dois mortos na BR-251, em São Sebastião

Os dois ocupantes da moto não resistiram aos ferimentos e tiveram os óbitos constatados ainda no local - (crédito: CBMDF Divulgação)

Duas pessoas morreram em um grave acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (31/5) na BR-251, na altura do balão próximo ao Condomínio Mônaco, em São Sebastião. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 19h01 e mobilizou quatro viaturas para atender a ocorrência.

Segundo a corporação, a colisão envolveu um automóvel e uma motocicleta. Os dois ocupantes da moto não resistiram aos ferimentos e tiveram os óbitos constatados ainda no local.

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Já a condutora e uma passageira do carro receberam atendimento pré-hospitalar e foram transportadas para uma unidade de saúde definida pela regulação médica. De acordo com os bombeiros, ambas estavam conscientes e orientadas no momento do resgate.

O CBMDF informou que não dispõe de detalhes sobre as circunstâncias que provocaram o acidente. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo isolamento da área, enquanto a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para realizar os procedimentos de investigação.