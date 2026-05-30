Em festival no DF, cachaça de alambique ganha selo nacional de origem

A cadeia produtiva da cachaça de alambique ganhou uma nova ferramenta de certificação e rastreabilidade - (crédito: Divulgação)

A cadeia produtiva da cachaça de alambique ganhou uma nova ferramenta de certificação e rastreabilidade. Neste sábado (30/5), durante a 3ª edição do Festival da Cachaça de Brasília, realizado na Arena Mané Garrincha, foi lançado oficialmente o Selo Nacional da Cachaça de Alambique, iniciativa criada pela Associação Nacional da Cachaça de Alambique (Anpaq) para identificar a origem, a autenticidade e os métodos tradicionais de produção da bebida.

A proposta surgiu em meio às discussões do setor sobre a necessidade de ampliar mecanismos de controle e transparência na produção. O debate ganhou força no ano passado, após episódios envolvendo contaminação por metanol em bebidas alcoólicas, que acenderam um alerta sobre a importância de diferenciar produtos regularizados daqueles sem origem comprovada.

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Origem e autenticidade

Foi nesse contexto que a Anpaq passou a estruturar um selo nacional voltado especificamente para a cachaça de alambique. A iniciativa busca oferecer ao consumidor uma forma simples de identificar produtos com origem conhecida e produzidos de acordo com padrões reconhecidos pelo setor.

Segundo o presidente da Anpaq, Sérgio Maciel, a certificação foi criada para dar mais transparência ao mercado e fortalecer a confiança do consumidor. “O selo nasce para mostrar ao consumidor exatamente o que ele está comprando. Queremos dar visibilidade aos produtores que preservam a tradição da cachaça de alambique”, afirmou.

O novo carimbo foi desenvolvido para identificar cachaças produzidas em alambique de cobre e destiladas em bateladas, processo que inclui a separação controlada das frações conhecidas como cabeça, coração e cauda da bebida. A certificação também valoriza produtores que seguem boas práticas de fabricação e atendem às exigências do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Cada produtor certificado receberá um QR Code exclusivo e um código serial próprio. A tecnologia permitirá ao consumidor acessar informações sobre a origem da bebida, dados do produtor, métodos de fabricação e mecanismos de autenticação do produto.

A expectativa é que a verificação funcione como um diferencial competitivo para as marcas participantes, agregando valor aos produtos e ampliando a confiança dos consumidores.

Festival

Realizado desde 2024, o Festival da Cachaça de Brasília se consolidou como um espaço de valorização da produção nacional e de aproximação entre produtores e consumidores. Desde a primeira edição, o evento reúne marcas de diferentes estados brasileiros, além de promover debates sobre os desafios e as oportunidades da cadeia produtiva da cachaça.

Para a organizadora do evento, Edilane Oliveira, o lançamento do selo reforça o papel do festival como espaço de discussão e fortalecimento do setor. “Receber o lançamento do Selo reforça o papel do evento como um espaço estratégico para fortalecer a cadeia produtiva, ampliar o diálogo com o poder público, gerar negócios e valorizar a autenticidade de uma das maiores expressões da cultura brasileira”, destacou.

Serviço - Festival da Cachaça de Brasília

Data: 27 a 31 de maio

Local: Estacionamento da Arena Mané Garrincha

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Horários

30 de maio: 11h às 23h

31 de maio: 11h às 23h