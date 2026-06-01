Colisão entre ônibus de turismo e caminhão deixa três feridos na Epia

Uma colisão envolvendo um ônibus de turismo e um caminhão de carga deixou três pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (1º/6), na rodovia DF-003 (Epia). O sinistro ocorreu às 0h46, no quilômetro 16 da via, na altura do Sudoeste/Octogonal, bem em frente ao Atacadão Dia a Dia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mobilizou sete viaturas de salvamento e resgate para prestar o socorro imediato.

O ônibus transportava múltiplos passageiros e tinha como destino os estados do Piauí e do Maranhão. Devido à quantidade de ocupantes envolvidos na batida, os militares precisaram realizar um protocolo de triagem e suporte pré-hospitalar ainda na pista. Das pessoas avaliadas, três vítimas sofreram ferimentos e necessitaram de transporte médico, sendo encaminhadas a um hospital da rede pública, conscientes e orientadas.

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Outros 12 passageiros também passaram por exames preventivos das equipes médicas no local do acidente, mas foram considerados estáveis e não precisaram de remoção hospitalar. Os bombeiros informaram que não há detalhes sobre a dinâmica que provocou a colisão e que, por se tratar de encaminhamento executado por terceiros, a corporação não acompanha o estado de saúde posterior dos feridos.

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do DF (PMDF) assumiu a coordenação do trânsito na região e resguardou o perímetro da rodovia. A Polícia Civil do DF (PCDF) também foi acionada para realizar a perícia técnica e determinar as causas do sinistro.





