Comércio do DF projeta alta nas vendas durante festas juninas

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio-DF revelou que 96% dos lojistas de segmentos ligados à temporada de festas juninas esperam aumentar as vendas neste ano. O percentual é 21 pontos percentuais superior ao registrado em 2025, quando o índice foi de 77%.

Entre os entrevistados, cerca de 55% acreditam que o crescimento das vendas ficará entre 10% e 20%. Outros 21% projetam aumento de até 10%, enquanto 20% esperam alta entre 20% e 30%. Já 3% dos empresários preveem crescimento entre 30% e 40%, e 1% estima um volume superior a 40%. Além disso, 4% dos lojistas esperam desempenho semelhante ao do ano passado, e nenhum dos entrevistados prevê queda no faturamento.

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O levantamento apontou que o ticket médio geral do comércio é de R$ 116,95. Na análise por segmento, o maior valor foi registrado no setor de calçados, com R$ 192,38. Em seguida, aparecem os fogos de artifício, com ticket médio de R$ 170; investimentos em entretenimento, com R$ 133,33; fantasias e adereços, com R$ 122,50; vestuário, com R$ 107,12; artigos de armarinho, com R$ 82,63; e alimentos e bebidas, com R$ 73,46.

Para as festividades que seguem nas próximas semanas, 92% dos empresários afirmaram possuir estoque adequado para atender à demanda dos brasilienses. Além disso, 97% pretendem investir em estratégias de vendas, com destaque para promoções (33,1%), ampliação da diversidade de produtos (19,6%), ações de propaganda (19,1%) e vitrines temáticas (11,6%).