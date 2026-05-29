Confira o roteiro de Festas Juninas pelo DF neste fim de semana

Por Gabriela Cidade—Com a chegada cada vez mais próxima do São João, no dia 24 de junho, as noites ficam mais frias e a atmosfera em Brasília muda. O coração do brasiliense apaixonado pela cultura popular do Brasil pulsa no ritmo do forró, das quadrilhas e dos festejos juninos. Apesar da nomenclatura “junina”, desde abril a temporada festiva acontece estendendo-se em um circuito que acaba só em agosto.

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No planalto central, a tradição dos festejos juninos mistura herança dos migrantes de todos os cantos do Brasil com a identidade construída aqui. O Distrito Federal se torna palco para espetáculos pulsantes das quadrilhas juninas, que se consolidam como uma manifestação artística e cultural tradicional brasileira rica e complexa. Cores vibrantes, coreografias e enredos que narram a resiliência e a poesia do cotidiano transformam a cidade em um cenário de exaltação da cultura popular.

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Para além do espetáculo visual, temos o aroma de canjica, quentão e milho cozido que invade o ar. Os músicos que tocam para que quem festeja possa dançar. Os arraiais representam um pilar fundamental de lazer coletivo e valorização do povo brasileiro. É o momento em que as escolas públicas e paróquias abrem as portas para a comunidade, as instituições sociais promovem o encontro e festas recheadas de comida boa e as organizações movimentam uma economia criativa que gera emprego para costureiras, artesãos e músicos locais. Ao reunir público de todas as idades sob o mesmo teto de bandeirinhas coloridas, o São João se reafirma como uma festa democrática e afetiva no Brasil, um espaço onde a cultura e história se traduzem em pura alegria e celebração coletiva.

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O Correio selecionou as festas que acontecem neste último final de semana de maio, entre os dias 29 e 31. Festas gratuitas e pagas nas regiões do Plano Piloto, Ceilândia, Taguatinga, Park Way, Sobradinho e Cruzeiro preenchem a sexta-feira, o sábado e o domingo.

Confira abaixo as festas juninas que movimento o DF neste fim de semana:

Asa Norte

Arraiá da Ampare

Data: 29 de maio

Horário: 16h

Local: Ampare-DF, SHCGN 709 bloco E

Instagram: @amparedf

Entrada gratuita

Arraiá da Casa do Ceará

Data: 30 de maio

Horário: 18h

Local: Casa do Ceará, SGAN 910

Instagram: @casadoceara

Entrada: R$ 10,00

Asa Sul

Arraiá São Judas Tadeu

Data: 28 a 31 de maio

Horário: 18h30

Local: Paróquia São Judas Tadeu — SGAS 908, Asa Sul

Instagram: @psjt908sul

Entrada gratuita

Ceilândia

Arraiá da P.N.S. Mãe da Divina Providência – Ceilândia Sul

Data: 30 e 31 de maio e 06 e 07 de junho

Horário: 17h

Local: Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, Setor P Sul – Ceilândia Sul

Instagram: @pnsmdp

Entrada gratuita

15º Sesc Tradições Juninas – Ceilândia

Data: 31 de maio

Horário: 16h

Local: Sesc Ceilândia

Instagram: @sescdf

Entrada gratuita, com retirada de ingressos no SESC Ceilândia, SESC Sia e JK Shopping.

Cruzeiro

Arraiá de Santa Teresinha 2026

Data: 30 e 31 de maio

Horário: 17h

Local: Paróquia Santa Teresinha – Cruzeiro Novo – Brasília/DF

Instagram: @santateresinhacruzeiro

Entrada gratuita

Festa do Milho

Data: 30 de maio

Horário: das 8h30 às 18h30

Local: Clube do Exército (SMU)

Ingressos a R$ 55, à venda na bilheteria do evento

Classificação indicativa livre.

Gama

Festa da Santíssima Trindade 2026

Data: 29, 30 e 31 de maio de 2026

Horário: Após a missa das 19h

Local: Paróquia Santíssima Trindade — Gama DF

Entrada gratuita

Lago Sul

Arraiá de Nazaré

Data: 29, 30 e 31 de maio

Horário: A partir das 19h

Local: Paróquia Nossa Senhora de Nazaré

Instagram: @pnsnazarelagosul

Entrada gratuita

Festa Junina da Paróquia São Pedro de Alcântara

Data: 29/05 (sexta-feira) e 30/05 (sábado)

Horário: 18h30

Local: Paróquia S. Pedro de Alcântara

Instagram: @paroquia_saopedrodealcantara

Entrada gratuita

Park Way

Festa Junina – Lar dos Velhinhos Maria Madalena

Data: 29 e 30 de maio

Horário: 18h (dia 29) e 16h (dia 30)

Local: Lar dos Velhinhos Maria Madalena – Park Way

Instagram: @lardosvelhinhosmariamadalena

Entrada a partir de R$ 25

XXIII Festa Japonina

Data: 30 de maio

Horário: 18h30

Local: Kaikan Vargem Bonita – Brasília-DF

Instagram: @acenbvb

Entrada gratuita

Setor de Clubes

Arraiá Western do Cota Mil

Data: 29 de maio

Horário: 22h30

Local: Cota Mil Iate Clube

Instagram: @cotamilclube

Entrada gratuita para sócios e convidado

Arraiá da ASBAC Brasília

Data: 29 de maio

Horário: 17h

Local: ASBAC Brasília, St. de Clubes Esportivos Sul Conjunto 31

Instagram: @asbacbsb

Entrada: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Arraiá Legis

Data: 30 de maio

Horário: 18h

Local: ASCADE – Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 – Asa Sul

Instagram: @arraialegis

Entrada: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Arraiá Legis Kids

Data: 31 de maio

Horário: 14h

Local: ASCADE, Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 – Asa Sul

Instagram: @arraialegis

Entrada: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia). Crianças até 12 anos não pagam.

Sobradinho

Arraiá da OAB Sobradinho

Data: 30 de maio

Horário: 18h

Local: OAB Sobradinho

Instagram: @sobradinhooab

Entrada: 20$

Festa Junina Barraquinhas Marianas da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima

Data: 29, 30 e 31 de maio

Horário: 18h

Local: Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima

Instagram: @nsrf_sobradinho

Entrada gratuita

Festa Junina da Paróquia Nossa Senhora das Graças

Data: 29 e 30 de maio

Horário: 19h

Local: Capela Rainha da Paz, Sobradinho - DF

Instagram: @paroquiansgracasgcoloradodf

Entrada gratuita

Taguatinga

Arraial Batalhão das Artes

Data: 30 de maio

Horário: 16h

Local: Praça do Cortado, Taguatinga Norte

Instagram: @batalhaodasartes

Entrada gratuita