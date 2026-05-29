Confira o roteiro de Festas Juninas pelo DF neste fim de semana

Por Gabriela Cidade—Com a chegada cada vez mais próxima do São João, no dia 24 de junho, as noites ficam mais frias e a atmosfera em Brasília muda. O coração do brasiliense apaixonado pela cultura popular do Brasil pulsa no ritmo do forró, das quadrilhas e dos festejos juninos. Apesar da nomenclatura “junina”, desde abril a temporada festiva acontece estendendo-se em um circuito que acaba só em agosto.
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No planalto central, a tradição dos festejos juninos mistura herança dos migrantes de todos os cantos do Brasil com a identidade construída aqui. O Distrito Federal se torna palco para espetáculos pulsantes das quadrilhas juninas, que se consolidam como uma manifestação artística e cultural tradicional brasileira rica e complexa. Cores vibrantes, coreografias e enredos que narram a resiliência e a poesia do cotidiano transformam a cidade em um cenário de exaltação da cultura popular.
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Para além do espetáculo visual, temos o aroma de canjica, quentão e milho cozido que invade o ar. Os músicos que tocam para que quem festeja possa dançar. Os arraiais representam um pilar fundamental de lazer coletivo e valorização do povo brasileiro. É o momento em que as escolas públicas e paróquias abrem as portas para a comunidade, as instituições sociais promovem o encontro e festas recheadas de comida boa e as organizações movimentam uma economia criativa que gera emprego para costureiras, artesãos e músicos locais. Ao reunir público de todas as idades sob o mesmo teto de bandeirinhas coloridas, o São João se reafirma como uma festa democrática e afetiva no Brasil, um espaço onde a cultura e história se traduzem em pura alegria e celebração coletiva.
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O Correio selecionou as festas que acontecem neste último final de semana de maio, entre os dias 29 e 31. Festas gratuitas e pagas nas regiões do Plano Piloto, Ceilândia, Taguatinga, Park Way, Sobradinho e Cruzeiro preenchem a sexta-feira, o sábado e o domingo.
Confira abaixo as festas juninas que movimento o DF neste fim de semana:
Asa Norte
Arraiá da Ampare
Data: 29 de maio
Horário: 16h
Local: Ampare-DF, SHCGN 709 bloco E
Instagram: @amparedf
Entrada gratuita
Arraiá da Casa do Ceará
Data: 30 de maio
Horário: 18h
Local: Casa do Ceará, SGAN 910
Instagram: @casadoceara
Entrada: R$ 10,00
Asa Sul
Arraiá São Judas Tadeu
Data: 28 a 31 de maio
Horário: 18h30
Local: Paróquia São Judas Tadeu — SGAS 908, Asa Sul
Instagram: @psjt908sul
Entrada gratuita
Ceilândia
Arraiá da P.N.S. Mãe da Divina Providência – Ceilândia Sul
Data: 30 e 31 de maio e 06 e 07 de junho
Horário: 17h
Local: Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, Setor P Sul – Ceilândia Sul
Instagram: @pnsmdp
Entrada gratuita
15º Sesc Tradições Juninas – Ceilândia
Data: 31 de maio
Horário: 16h
Local: Sesc Ceilândia
Instagram: @sescdf
Entrada gratuita, com retirada de ingressos no SESC Ceilândia, SESC Sia e JK Shopping.
Cruzeiro
Arraiá de Santa Teresinha 2026
Data: 30 e 31 de maio
Horário: 17h
Local: Paróquia Santa Teresinha – Cruzeiro Novo – Brasília/DF
Instagram: @santateresinhacruzeiro
Entrada gratuita
Festa do Milho
Data: 30 de maio
Horário: das 8h30 às 18h30
Local: Clube do Exército (SMU)
Ingressos a R$ 55, à venda na bilheteria do evento
Classificação indicativa livre.
Gama
Festa da Santíssima Trindade 2026
Data: 29, 30 e 31 de maio de 2026
Horário: Após a missa das 19h
Local: Paróquia Santíssima Trindade — Gama DF
Entrada gratuita
Lago Sul
Arraiá de Nazaré
Data: 29, 30 e 31 de maio
Horário: A partir das 19h
Local: Paróquia Nossa Senhora de Nazaré
Instagram: @pnsnazarelagosul
Entrada gratuita
Festa Junina da Paróquia São Pedro de Alcântara
Data: 29/05 (sexta-feira) e 30/05 (sábado)
Horário: 18h30
Local: Paróquia S. Pedro de Alcântara
Instagram: @paroquia_saopedrodealcantara
Entrada gratuita
Park Way
Festa Junina – Lar dos Velhinhos Maria Madalena
Data: 29 e 30 de maio
Horário: 18h (dia 29) e 16h (dia 30)
Local: Lar dos Velhinhos Maria Madalena – Park Way
Instagram: @lardosvelhinhosmariamadalena
Entrada a partir de R$ 25
XXIII Festa Japonina
Data: 30 de maio
Horário: 18h30
Local: Kaikan Vargem Bonita – Brasília-DF
Instagram: @acenbvb
Entrada gratuita
Setor de Clubes
Arraiá Western do Cota Mil
Data: 29 de maio
Horário: 22h30
Local: Cota Mil Iate Clube
Instagram: @cotamilclube
Entrada gratuita para sócios e convidado
Arraiá da ASBAC Brasília
Data: 29 de maio
Horário: 17h
Local: ASBAC Brasília, St. de Clubes Esportivos Sul Conjunto 31
Instagram: @asbacbsb
Entrada: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)
Arraiá Legis
Data: 30 de maio
Horário: 18h
Local: ASCADE – Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 – Asa Sul
Instagram: @arraialegis
Entrada: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)
Arraiá Legis Kids
Data: 31 de maio
Horário: 14h
Local: ASCADE, Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 – Asa Sul
Instagram: @arraialegis
Entrada: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia). Crianças até 12 anos não pagam.
Sobradinho
Arraiá da OAB Sobradinho
Data: 30 de maio
Horário: 18h
Local: OAB Sobradinho
Instagram: @sobradinhooab
Entrada: 20$
Festa Junina Barraquinhas Marianas da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima
Data: 29, 30 e 31 de maio
Horário: 18h
Local: Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima
Instagram: @nsrf_sobradinho
Entrada gratuita
Festa Junina da Paróquia Nossa Senhora das Graças
Data: 29 e 30 de maio
Horário: 19h
Local: Capela Rainha da Paz, Sobradinho - DF
Instagram: @paroquiansgracasgcoloradodf
Entrada gratuita
Taguatinga
Arraial Batalhão das Artes
Data: 30 de maio
Horário: 16h
Local: Praça do Cortado, Taguatinga Norte
Instagram: @batalhaodasartes
Entrada gratuita