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Tráfico de drogas

Homem é preso após usar adolescentes para traficar drogas

Suspeito tinha antecedentes por comércio ilegal de entorpecente. O adolescente envolvido foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA)

Policiais apreenderam maconha, crack, haxixe, dinheiro em espécie e celulares - (crédito: PCDF/Divulgação)
Policiais apreenderam maconha, crack, haxixe, dinheiro em espécie e celulares - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil depois de usar adolescentes para traficar entorpecentes na comunidade do Pombal, em Planaltina. Durante o mandado de busca e apreensão, os agentes localizaram porções de crack, haxixe e até mesmo maconha na casa do suspeito. O investigado foi preso por comércio ilícito de entorpecentes na 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina), unidade onde ele já possuía antecedentes pelo mesmo crime.

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Durante a ação, realizada no bairro Buritis II, as equipes identificaram um dos usuários de crack momentos depois da compra do entorpecente. Na abordagem ao indivíduo que havia adquirido a droga, os policias confirmaram a atividade criminosa na região. 

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Segundo informações da PCDF, nas buscas realizadas na casa do suspeito, a equipe apreendeu não apenas as drogas que seriam comercializadas, como também os celulares utilizados pelo grupo criminoso e dinheiro em espécie, valores provenientes do tráfico. Já o adolescente envolvido na prática foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde serão tomadas as medidas cabíveis, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

O material recolhido foi encaminhado ao Instituto de Criminalística (IC/PCDF), onde foi confirmado, por meio de laudo pericial preliminar, que as substâncias eram compatíveis com THC e cocaína. O suspeito foi encaminhado para a 31ª DP, onde permanece à disposição da Justiça.

Em nota, a delegacia descreveu que segue atuando permanentemente contra o tráfico de drogas na região, afim de reprimir o comércio ilegal. A região do Pombal foi marcada ao longo dos últimos anos por conflitos territoriais envolvendo grupos criminosos locais (frequentemente chamados pela polícia de "Gangue do Pombal").

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 01/06/2026 14:46
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