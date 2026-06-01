Homem é preso após usar adolescentes para traficar drogas

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil depois de usar adolescentes para traficar entorpecentes na comunidade do Pombal, em Planaltina. Durante o mandado de busca e apreensão, os agentes localizaram porções de crack, haxixe e até mesmo maconha na casa do suspeito. O investigado foi preso por comércio ilícito de entorpecentes na 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina), unidade onde ele já possuía antecedentes pelo mesmo crime.

Durante a ação, realizada no bairro Buritis II, as equipes identificaram um dos usuários de crack momentos depois da compra do entorpecente. Na abordagem ao indivíduo que havia adquirido a droga, os policias confirmaram a atividade criminosa na região.

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Segundo informações da PCDF, nas buscas realizadas na casa do suspeito, a equipe apreendeu não apenas as drogas que seriam comercializadas, como também os celulares utilizados pelo grupo criminoso e dinheiro em espécie, valores provenientes do tráfico. Já o adolescente envolvido na prática foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde serão tomadas as medidas cabíveis, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

O material recolhido foi encaminhado ao Instituto de Criminalística (IC/PCDF), onde foi confirmado, por meio de laudo pericial preliminar, que as substâncias eram compatíveis com THC e cocaína. O suspeito foi encaminhado para a 31ª DP, onde permanece à disposição da Justiça.

Em nota, a delegacia descreveu que segue atuando permanentemente contra o tráfico de drogas na região, afim de reprimir o comércio ilegal. A região do Pombal foi marcada ao longo dos últimos anos por conflitos territoriais envolvendo grupos criminosos locais (frequentemente chamados pela polícia de "Gangue do Pombal").