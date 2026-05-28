Quadrilha suspeita de comandar esquema de tráfico de drogas é presa

PM detém cinco pessoas por tráfico de drogas, desmanche de motocicletas, desacato e resistência em Santa Maria - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma residência usada como ponto de tráfico de drogas e desmanche de motocicletas adulteradas foi alvo de operação, em Santa Maria. O imóvel, localizado em uma área conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes, abrigava suspeitos envolvidos com comércio de entorpecentes, receptação de veículos e desmontagem ilegal de motos. Durante a ocorrência, foram presos dois adultos e apreendidos três adolescentes, entre eles menores conhecidos pelas autoridades por envolvimento em outros atos infracionais.

A investigação começou após a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) identificar um homem saindo de uma casa, já monitorada, com uma mochila. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito retornou rapidamente para o interior do imóvel, atitude que despertou suspeita da equipe. Durante a abordagem, os militares encontraram porções de substância semelhante à skank, R$ 40 em espécie e um martelete que, segundo informações levantadas no local, seria utilizado para remarcação de chassis de motocicletas adulteradas.

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PM detém cinco pessoas por tráfico de drogas, desmanche de motocicletas, desacato e resistência em Santa Maria (foto: PMDF/Divulgação)

No local, os policiais descobriram que o lote era dividido em vários cômodos alugados. Uma moradora autorizou a entrada da equipe e informou que o suspeito e outros envolvidos ocupavam o quarto ao lado. Durante as buscas, foram localizadas duas motocicletas em processo de desmanche, porções de drogas, duas balanças de precisão, rolos de insulfilme utilizados para embalo de entorpecentes, além de ferramentas usadas na desmontagem de veículos.

Entre os presos está uma mulher, de 38 anos, que possui antecedentes por ameaça, violência doméstica, lesão corporal, desacato e injúria. Além disso, também foram conduzidos um jovem de 19 anos e dois adolescentes, de 15 e 17 anos, ambos com registros anteriores por atos infracionais ligados ao tráfico e outros crimes. Uma adolescente de 17 anos também foi apreendida.

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Durante a ocorrência, a mulher passou a desacatar os policiais militares e tentou impedir a condução de um dos suspeitos, com agressões a um dos integrantes da corporação. Foi necessário uso de algemas devido à resistência apresentada. Uma adolescente também teria atacado os militares com chutes, empurrões e ofensas, sendo apreendida por atos infracionais análogos aos crimes de desacato, desobediência e resistência.

Os menores foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II). Os adultos foram conduzidos à 20ª Delegacia de Polícia (Gama). No local, foram apreendidas drogas, peças e carcaças de motocicletas, ferramentas utilizadas no desmanche de veículos e outros materiais ligados às atividades criminosas.