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SINISTRO DE TRÂNSITO

Homem fica ferido após colisão entre carro e motocicleta na EPTG

Durante o socorro, a vítima apresentava escoriações leves e foi transportada para hospital

Colisão entre carro e motocicleta mobiliza bombeiros na EPTG - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Colisão entre carro e motocicleta mobiliza bombeiros na EPTG - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem ficou ferido após colisão envolvendo um carro e uma motocicleta nesta segunda-feira (1ª/6), na Estrada Parque Taguatinga-Guará (EPTG), na altura da residência oficial do Governo do Distrito Federal (GDF). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência, por volta das 7h30, e encaminhou duas viaturas de socorro para o sinistro de trânsito.

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No local, as equipes encontraram uma colisão envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta. Após a sinalização da área e o gerenciamento dos riscos, os socorristas iniciaram o atendimento às vítimas.

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O condutor da motocicleta foi avaliado pelas equipes de socorro e apresentou escoriações leves pelo corpo, além de estar consciente e orientado. Após os primeiros atendimentos, ele foi transportado para uma unidade hospitalar.

Durante o atendimento, duas faixas da via foram interditadas para garantir a segurança das equipes e dos envolvidos. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para a ocorrência e ficou responsável pelo fluxo no local. Não há informações sobre a dinâmica do sinistro.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 01/06/2026 11:53
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