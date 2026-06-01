Homem fica ferido após colisão entre carro e motocicleta na EPTG

Um homem ficou ferido após colisão envolvendo um carro e uma motocicleta nesta segunda-feira (1ª/6), na Estrada Parque Taguatinga-Guará (EPTG), na altura da residência oficial do Governo do Distrito Federal (GDF). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência, por volta das 7h30, e encaminhou duas viaturas de socorro para o sinistro de trânsito.

No local, as equipes encontraram uma colisão envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta. Após a sinalização da área e o gerenciamento dos riscos, os socorristas iniciaram o atendimento às vítimas.

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O condutor da motocicleta foi avaliado pelas equipes de socorro e apresentou escoriações leves pelo corpo, além de estar consciente e orientado. Após os primeiros atendimentos, ele foi transportado para uma unidade hospitalar.

Durante o atendimento, duas faixas da via foram interditadas para garantir a segurança das equipes e dos envolvidos. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para a ocorrência e ficou responsável pelo fluxo no local. Não há informações sobre a dinâmica do sinistro.