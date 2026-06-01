Namorada de Pedro Turra denuncia ameaças à família e até à irmã de 3 anos

Namorada do ex-piloto preso pela morte de adolescente relata ameaças à família e afirma que ele "não é o monstro que montaram" - (crédito: Reprodução/TV Brasília)

Lauanny Faria Borges, namorada do ex-piloto Pedro Turra, preso após espancar e matar o estudante Rodrigo Castanheira, de 16 anos, falou pela primeira vez com a imprensa desde a prisão do agressor, há 4 meses. Durante a entrevista exclusiva, realizada pela TV Brasília, a jovem de 19 anos diz que sua família vem sofrendo ameaças desde o início do caso.

“Foi tudo muito rápido. Em nenhum momento eu falei que o Pedro agiu de maneira correta, mas eu também não acho que ele é esse monstro que colocaram na mídia. Ele está pagando pelo que fez, eu acho que ele tem que pagar pelo que fez e não mais que isso”, afirma Lauanny.

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Além de contar sua versão, a jovem ainda relatou que tem recebido ameaças constantes nas redes sociais desde que o caso ganhou repercussão. Além de Lauanny, seus irmãos também são alvos de ataques on-line. Veja:

“Minha família, que não tem nada ver, está sofrendo por uma coisa que eles não têm participação. Meus irmãos têm medo de descer no prédio porque estão sendo associados ao Pedro”, conta.

A irmã mais nova da jovem tem apenas 3 anos e também sofre com os ataques: “Postaram onde a gente mora e falaram que tinham que dar uma surra em todo mundo. É muita coisa, eles são crianças e estão passando por algo que nem entendem”, diz Lauanny. De acordo com a namorada de Pedro, a caçula chegou a ser vítima de ameaças de estupro.

A família conta também que contas fakes foram criadas nas redes sociais para divulgar fotos da família, endereço da residência e até mesmo o nome da escola que as crianças estudam. A filha mais nova, de 3 anos, ficou meses impedida de ir à escola.

Lauanny Faria Borges teve seu nome retirado do inquérito do caso após o promotor responsável pelo caso avaliar que a jovem não teve envolvimento nas ações cometidas pelo namorado e que estava cooperando com a investigação.

