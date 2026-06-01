Comissão do Senado adia convocação do presidente do BRB

A iniciativa de ouvir o dirigente partiu de um requerimento apresentado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal cancelou a oitiva do presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, que estava agendada para esta terça-feira (2/6). O dirigente havia sido convocado para prestar esclarecimentos perante o grupo de trabalho da comissão, responsável por monitorar os desdobramentos financeiros e institucionais de transações envolvendo a instituição pública. Até o momento, não foi definida uma nova data para que o encontro aconteça. Também não foi divulgada a motivação para o adiamento.

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O depoimento, que inicialmente havia sido tratado como um convite, foi transformado em convocação obrigatória pelo presidente da CAE, senador Renan Calheiros (MDB-AL), na última terça-feira (26/5). A mudança de postura do colegiado ocorreu após a sinalização de que o presidente do BRB pretendia condicionar o seu comparecimento à prévia publicação do balanço financeiro de 2025 da instituição de crédito.

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A iniciativa de ouvir o dirigente partiu de um requerimento apresentado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Sob a identificação REQ 47/2026 – CAE, o documento formalizava a necessidade de examinar os impactos financeiros de parcerias e operações comerciais firmadas entre o BRB e o Banco Master, além de mensurar os reflexos para a reputação do banco estatal.