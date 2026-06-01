IgesDF abre processo seletivo para carregador e auxiliar de manutenção

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) abriu, nesta segunda-feira (1/6), dois processos seletivos para cadastro reserva de carregador e de auxiliar de manutenção predial. As oportunidades possuem carga horária mínima de 40 horas semanais e remuneração bruta de R$ 1.644,41, além de benefícios como auxílio-transporte, alimentação conforme acordo coletivo de trabalho e jornada, clube de benefícios com descontos em estabelecimentos parceiros, abono semestral e folga no mês de aniversário.

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Para a vaga de carregador, a função é voltada ao apoio logístico e operacional da rede. Os requisitos para concorrer são ter ensino fundamental completo e experiência mínima de seis meses como carregador em atividades de carga e descarga de mercadorias em geral.

Já a função de auxiliar de manutenção predial possui foco em suporte da infraestrutura e manutenção dos espaços físicos da rede. Para se candidatar, é necessário ter ensino fundamental completo, curso de qualificação profissional em manutenção predial, elétrica básica, hidráulica ou construção civil, com carga horária mínima de 40 horas, além de experiência mínima de um mês na área. Possuir experiência em manutenção predial hospitalar, atuação com sistemas elétricos, curso técnico em elétrica ou eletrotécnica e certificação atualizada na NR-10 não são obrigatórios, mas são fatores diferenciais.

As inscrições para os processos seletivos podem ser feitas pelo próprio site do IgesDF, onde também estão disponíveis os editais completos e o cronograma dos processos seletivos.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates