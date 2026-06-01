Após alta hospitalar, Celina Leão vai a Ceilândia e anuncia R$ 50 milhões na saúde

Ceilândia recebe R$ 30 milhões em obras e serviços durante a 5ª edição do GDF na Sua Porta - (crédito: PAULO H CARVALHO)

Em sua primeira agenda pública após receber alta hospitalar, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), abriu oficialmente a 5ª edição do programa GDF na Sua Porta, na praça do Restaurante Comunitário DJ Jamaika, em Ceilândia. O evento marcou o retorno da chefe do Executivo local ao trabalho, após passar por um procedimento de urgência para tratamento de um pneumotórax nesse fim de semana.

Logo no início das atividades, a governadora anunciou um aporte de R$ 50 milhões destinados, exclusivamente, a um novo contrato de manutenção para a rede hospitalar, além de confirmar a criação de um decreto para a descentralização de verbas diretas às Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

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O investimento de R$ 50 milhões na manutenção será utilizado de forma imediata para solucionar problemas cotidianos estruturais, como torneiras e vasos sanitários quebrados. Paralelamente, o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) receberá um novo tomógrafo ainda este mês e passará por 20 intervenções de reforma.

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Já a descentralização para a atenção básica prevê que as UBSs recebam cartões com limites entre R$ 50 mil e R$ 100 mil por unidade, conforme o porte, para pequenos reparos emergenciais. "Quebrou uma porta, quebrou uma torneira, eles vão ter recurso para trocar", explicou Celina.

A força-tarefa em Ceilândia, maior região administrativa do DF com quase 290 mil habitantes, também conta com um pacote de R$ 30 milhões em melhorias urbanas e vai estender seus atendimentos até a próxima semana. A estrutura oferece serviços que vão desde vacinação e emissão de identidades até a colocação de implantes contraceptivos na área de saúde.

Obras



As frentes de trabalho nas ruas de Ceilândia incluem a pavimentação e o recapeamento asfáltico completo de vias, reforma de calçadas em pedra portuguesa, readequação de redes de drenagem pluvial e modernização da iluminação de praças.

Na área de lazer e esporte, o cronograma prevê a revitalização de campos sintéticos e a reforma de mais de 80 parquinhos infantis. Em paralelo, equipes governamentais realizam o acolhimento da população em situação de rua da região e atuam na limpeza de bocas de lobo para evitar inundações no período chuvoso.

Durante o evento, Celina Leão também assinou o termo de posse do novo administrador regional da cidade, Renato Santana. Morador de Ceilândia, Santana recebeu a missão expressa de fiscalizar diariamente o andamento de cada obra lançada pelo mutirão.

A governadora destacou que as intervenções estruturais contarão ainda com o reforço da Operação Ad Sumus, da Polícia Militar do DF (PMDF), que envolve a atuação de frentes federais em segurança e fiscalização na cidade ao longo de um mês.

Serviço

GDF na Sua Porta – Edição Ceilândia

Atendimentos: dias 2 e 3 de junho; e de 8 a 12 de junho

Horário: das 9h às 16h

Local: Praça do Restaurante Comunitário DJ Jamaika (Área Central de Ceilândia)

Serviços disponíveis: emissão de identidade, serviços do Detran, Na Hora, Agência do Trabalhador, consultas odontológicas, vacinação e agendamento de castração animal.