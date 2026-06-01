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Economia criativa

Festival Remoda leva estilo renovável ao Plano Piloto

Evento acontece neste sábado (6/6), no Viaduto da Galeria dos Estados, com entrada gratuita, das 12h às 18h

Remoda reúne mais de 70 expositores em Brasília com peças a partir de R$10 - (crédito: Divulgação/ Remoda)
Remoda reúne mais de 70 expositores em Brasília com peças a partir de R$10 - (crédito: Divulgação/ Remoda)

Por Luiz Francisco*

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O festival Remoda, que reúne mais de 70 expositores, terá a próxima edição na Galeria dos Estados, na Asa Sul, em 6 de junho. O evento contará com entrada gratuita, com uma programação de brechós, arte, gastronomia e consumo consciente, com peças a partir de R$ 10. 

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O Remoda foi criado em 2021 pela designer e produtora cultural Rafaela Lacerda, com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo periférico e a moda sustentável. Cinco mil pessoas são esperadas para esta edição, que se consolida como referência no calendário cultural do DF.

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Os expositores desta edição foram selecionados para ocupar o evento pela primeira vez e apresentarão diferentes segmentos da economia criativa. O evento ocorre de 12h às 18h, em frente à estação de metrô da Galeria.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 01/06/2026 16:56
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