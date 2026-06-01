Reforma do viaduto do Eixão Norte termina até julho e a da Epig até o fim do ano

Valter Casimiro, secretário de Obras e Infraestrutura do DF, é o entrevistado do CB.Poder desta segunda-feira (1º/6) - (crédito: Davi Pereira CB/D.A Press)

Por Gabriela Cidade*

As reformas do viaduto do Eixão Norte serão finalizadas até julho e a da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) até o fim do ano. As informações são do secretário de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, Valter Casimiro, em entrevista ao CB.Poder desta segunda-feira (1º/6). Na entrevista às jornalistas Mariana Niederauer e Sibele Negromonte sobre mobilidade urbana e as obras em andamento no DF, ele também falou sobre o início de projetos para ampliação do metrô com uma segunda linha e mudança na sede do Governo do DF.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Quanto à obra no viaduto do Eixão Norte, em andamento desde 2024, Valter Casimiro disse que faltam aproximadamente 10% para a conclusão — com previsão de finalização em julho —, restando recuperação do asfalto, retirada dos desvios laterais, acabamentos e paisagismo. Na Epig, cerca de 85% da intervenção está concluída. "Até o fim do ano, a ideia é entregar essa obra para a população" afirmou. Essa construção integra o corredor do BRT Oeste, vindo de Ceilândia, e ainda depende da execução das faixas de rolamento em frente ao Sudoeste e à Octogonal e construção das passagens subterrâneas para pedestres.

Além das obras em vias, estão em execução duas ampliações para a linha de metrô: uma para Ceilândia e outra para Samambaia, que estão em processo de licitação e de contratação, respectivamente. Está em andamento um estudo de viabilidade que possibilitará a contratação de obras para uma segunda linha do metrô, que irá da Esplanada até Santa Maria, passando pelo Cruzeiro, Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), Candangolândia, Riacho Fundo 1 e 2, Recanto das Emas, Gama e Santa Maria. O secretário destacou que é um projeto grande que "desafogará bastante o sistema de transporte do ônibus, pois ele atende várias cidades no decorrer dessa linha".

Centrad

O secretário observou que a governadora Celina Leão anunicou qie o GDF vai ocupar o Centro Administrativo do Distrito Federal (Centrad), em Taguatinga. A ideia é transferir todas as pastas para lá e a primeira será a secretaria de Obras e Infraestrutura. De acordo com Valter Casimiro, essa escolha também afeta a mobilidade pública, porque os funcionários sairão do Plano Piloto para a região administrativa em contrafluxo, contribuindo para o desafogamento do trânsito nos horários de pico.

Assista à entrevista

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso



