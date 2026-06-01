Fiscalização no DF apreende R$ 2,6 milhões em mercadorias ilegais

Uma ofensiva de sete dias realizada pelas equipes de Fiscalização Tributária da Secretaria de Economia (Seec) resultou na apreensão de R$ 2,6 milhões em mercadorias que circulavam com irregularidades fiscais no Distrito Federal. A força-tarefa, que interceptou desde carregamentos massivos de bebidas e grãos até milhares de eletrônicos, culminou na constituição de R$ 1,19 milhão em créditos tributários, somando o valor dos impostos devidos e as multas aplicadas aos infratores.

As blitze e abordagens ocorreram entre os dias 26 de maio e 1º de junho. O trabalho mobilizou auditores em rodovias e pontos estratégicos que servem de rota de entrada para a capital federal. Segundo a Secretaria-Executiva da Receita, a ofensiva faz parte de um cronograma permanente do governo local para sufocar redes de sonegação fiscal e proteger o comércio regular contra a prática de concorrência desleal. Os agentes identificaram que a maior parte das cargas interceptadas viajava sem qualquer documentação ou com notas fiscais fraudadas, uma tática recorrente para mascarar transações comerciais.

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O balanço do volume apreendido impressiona pela variedade. No setor de bebidas e combustíveis, as autoridades retiveram 60 mil litros de etanol na BR-020 por incompatibilidade de documentos, além de 20 mil litros de cachaça industrial na BR-040. Na região de Planaltina, uma carreta foi flagrada transportando um lote de quase 60 mil latas de cerveja totalmente desprovido de comprovação fiscal.

O abastecimento alimentar também foi alvo de fraudes interrompidas pelas equipes da Seec. Mais de 120 toneladas de grãos que circulavam de maneira irregular pela BR-060 foram confiscadas, divididas entre um carregamento de quase 72 toneladas de feijão-fradinho e outro com 50 toneladas de arroz. Paralelamente, no ambiente urbano, uma ação em Ceilândia localizou e apreendeu 4.010 dispositivos eletrônicos sem nota, incluindo fones de ouvido, mouses, caixas de som e câmeras.

