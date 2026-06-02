Colisão entre carreta e van escolar deixa cinco estudantes mortos na GO-518

Uma grave colisão traseira envolvendo uma carreta carregada de gado e uma van de transporte escolar deixou cinco estudantes mortos na rodovia estadual GO-518, na zona rural de Buriti de Goiás. O acidente mobilizou equipes de resgate após o acionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), realizado às 18h50 por solicitação da Polícia Militar.

A van transportava alunos do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) 5 de Janeiro, do município de Sanclerlândia, e contava com 13 ocupantes no momento do impacto. De acordo com as informações apuradas, as vítimas, que tinham entre 12 e 14 anos, foram encontradas sem vida e presas às ferragens do veículo. Outros oito ocupantes foram socorridos e encaminhados para unidades de saúde da região por equipes do Samu de Buriti de Goiás e de Sanclerlândia (GO) antes mesmo da chegada dos bombeiros.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após os procedimentos de segurança e o isolamento da área, os militares aguardaram a conclusão dos trabalhos da Polícia Científica para dar início ao desencarceramento dos corpos. Foram utilizadas ferramentas especializadas de resgate veicular, como cilindro expansor e ferramentas combinadas de corte.

A operação foi encerrada às 1h19 da madrugada desta terça-feira (2/6), após os corpos serem recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML) e encaminhados para São Luís de Montes Belos (GO). A ação contou com o empenho de seis bombeiros militares e o suporte de três viaturas da corporação.

Em nota oficial divulgada em suas redes sociais, o CEPMG 5 de Janeiro manifestou pesar pela tragédia. A instituição expressou solidariedade aos familiares, amigos, colegas e educadores, destacando o sofrimento compartilhado por toda a comunidade escolar diante de uma perda. No texto, a direção lamentou a partida precoce das crianças que carregavam sonhos e projetos de vida, pedindo conforto e serenidade a todos que enfrentam o momento de luto.

O governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), também se pronunciou publicamente por meio de suas redes. Ele relatou ter recebido a notícia com muita tristeza. "Neste momento tão difícil, me solidarizo com os familiares, amigos e professores de toda a comunidade escolar. A partida desses jovens deixa Goiás de luto", afirmou, em nota.