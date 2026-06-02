Polícia deflagra operação Fake Uber e investiga roubo de veículos no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu uma motocicleta e um aparelho celular na chamada Operação Fake Uber, realizada nesta terça-feira (2/6), em São Sebastião. A ação foi intermediada pela Seção de Investigação Geral (SIG) da 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) e teve início durante um aprofundamento de uma apuração de um crime de furto de motocicleta praticado no estacionamento do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

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A operação começou após uma vítima relatar o desaparecimento de sua moto ao fim do expediente de trabalho. Uma análise das câmeras de segurança registrou um veículo que circulou o local momentos antes do crime. Um homem vestido com capacete desembarcou do veículo e, logo em seguida, subiu na moto roubada e fugiu do local conduzindo o veículo.

Os policiais buscaram identificar o automóvel que rodeou o veículo e descobriram que ele era dirigido por um homem de 26 anos que alegou trabalhar como motorista de aplicativo. No entanto, nenhuma viagem foi registrada no horário do incidente. A investigação foi realizada junto à plataforma.

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Em seguida, a PCDF cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do suspeito e encontrou um aparelho celular e outra motocicleta sem comprovação de origem lícita. Ambos os itens foram apreendidos para dar continuidade à investigação das autoridades.

Não houveram prisões em flagrante.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel