Comércio é atingido após atropelamento fatal no Arapoanga

Dono de loja relatou prejuízos e disse que familiares do motorista se comprometeram a arcar com os danos - (crédito: Ana Carolina Alves/CB/D.A Press)

Um comerciante teve o estabelecimento atingido durante o atropelamento que matou uma mulher, de 58 anos, na manhã desta terça-feira (2/6), no Setor Habitacional Arapoanga. Dono de uma loja de acessórios de celulares no local, Alex Panchana, 47 anos, contou que foi avisado do acidente logo após o ocorrido e precisou sair às pressas de casa, em Sobradinho, para verificar os danos.

“Recebi a ligação da dona do prédio às 6h27, justamente na hora que aconteceu o acidente. Tive que sair correndo para cá. Foi uma manhã bem perturbadora”, relatou. Segundo ele, apesar de a via ser bastante movimentada e registrar acidentes com frequência, nunca havia ocorrido uma colisão diretamente contra o seu comércio.

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O impacto destruiu parte da fachada da loja, mas, de acordo com o comerciante, os prejuízos materiais não são a principal preocupação no momento. “Ainda não tenho noção do valor, mas o mais importante para mim é a segurança da loja. A parte de mercadoria foi pouca coisa”, afirmou.

Alex informou que familiares do motorista envolvido no acidente entraram em contato e se comprometeram a arcar com os danos. “Eles já foram atrás de pedreiro e serralheiro e disseram que vão assumir o prejuízo”, disse. O motorista foi encaminhado à 16 Delegacia de Polícia (Planaltina) após o atropelamento.