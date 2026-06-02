Colisão entre motocicleta e caminhonete deixa duas pessoas em estado grave

Acidente na DF-180 deixa duas vítimas em estado grave - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um sinistro de trânsito entre uma motocicleta e uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton, na DF-180, próximo ao Rio Melchior, em Samambaia, deixou duas pessoas gravemente feridas. A passageira da motocicleta e o motociclista apresentavam fratura exposta quando foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

A passageira da motocicleta apresentava lesões mais graves, com fratura exposta, e estava desorientada devido à suspeita de traumatismo cranioencefálico. Após os procedimentos de estabilização, a vítima foi transportada para unidade hospitalar pela aeronave Resgate 08.

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O motociclista também apresentava fratura exposta, porém, estava consciente e orientado, sendo transportado ao hospital por uma ambulância do CBMDF. Já o condutor da caminhonete foi avaliado pelas equipes de socorro e não houve a necessidade de transporte para unidade hospitalar.

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Os socorristas foram acionados para o local do sinistro de trânsito nesta segunda-feira (1º/6), por volta das 15h, e encaminharam quatro viaturas de socorro e a aeronave Resgate 08 para o atendimento. Uma guarnição do CBMDF que se deslocava para uma ocorrência de incêndio florestal passava pelo local no momento do sinistro, realizou o isolamento da área e iniciou o atendimento às vítimas.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para o local. Não há informações sobre a dinâmica do sinistro.