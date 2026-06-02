InícioCidades DF
Feminicídio

Homem é condenado a 37 anos de prisão por matar companheira

Primeiro caso denunciado no DF com base na nova Lei do Feminicídio termina com condenação em regime fechado. Crime foi em 27 de outubro de 2024, no Trecho 2 do Sol Nascente

Magecson dos Anjos Matias perseguiu Jucélia em via pública antes de atacá-la com diversos golpes de faca - (crédito: Redes sociais)
Magecson dos Anjos Matias perseguiu Jucélia em via pública antes de atacá-la com diversos golpes de faca - (crédito: Redes sociais)

A Justiça condenou, nesta terça-feira (2/6), Magecson dos Anjos Matias a 37 anos e seis meses de prisão pelo assassinato da companheira, Jucélia dos Santos da Silva, em Ceilândia. A decisão foi obtida pela Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Ceilândia. O réu deverá cumprir a pena inicialmente em regime fechado e não poderá recorrer em liberdade.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O Conselho de Sentença acolheu integralmente as teses apresentadas pelo Ministério Público. Os jurados reconheceram que o crime foi cometido com emprego de meio cruel, em razão da violência extrema utilizada contra a vítima, caracterizada pelas múltiplas agressões sofridas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O feminicídio ocorreu em 27 de outubro de 2024, no Trecho 2 do Sol Nascente, nas proximidades do Restaurante Comunitário da região. De acordo com a investigação, Magecson perseguiu Jucélia em via pública antes de atacá-la com diversos golpes de faca. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Mudança

Segundo as apurações, o casal mantinha um relacionamento havia cerca de dois anos. Os dois haviam deixado Barreiras, na Bahia, e se mudado para o Distrito Federal em busca de melhores oportunidades de trabalho.

O laudo cadavérico apontou que a causa da morte foi traumatismo cervical provocado por instrumento perfurocortante. O exame registrou 58 feridas no rosto e no pescoço da vítima, além de múltiplas escoriações. Também foram constatadas lesões de defesa nas mãos, braços e antebraços, indicando tentativa de reação ao ataque.

Testemunhas ouvidas durante a investigação relataram que Jucélia tentou fugir, mas foi alcançada pelo agressor, que passou a golpeá-la repetidamente. Após o crime, Magecson foi agredido por populares, detido pela Polícia Militar do Distrito Federal e encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia para atendimento médico.

Preso em flagrante no dia do assassinato, o acusado teve a prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia. No último dia 29 de maio, a Justiça analisou um pedido de liberdade apresentado pela defesa, mas decidiu manter a prisão por entender que não havia fatos novos que justificassem a soltura.

O processo marcou a primeira denúncia apresentada no Distrito Federal com base na Lei nº 14.994/2024, que entrou em vigor em outubro do ano passado. A norma transformou o feminicídio em crime autônomo no Código Penal, deixando de tratá-lo como qualificadora do homicídio. Com a mudança, a pena passou a variar de 20 a 40 anos de reclusão.

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no DF, em caso de violência doméstica:

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br

Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

Whatsapp: (61) 99656-5008 - Canal 24h

Secretaria da Mulher do DF

Subsecretaria de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Subev)

Subsecretária: 3330- 3109

Assessoria: 3330-3118/3105

Subsecretaria de Promoção das Mulheres (SUBPM)

Telefone: 3330-3116 / 3148

Casa da Mulher Brasileira

Recepção, térreo: 3371-2897

Acolhimento e Triagem, 1º andar: 3371-2637

Empreende Mais Mulher, 2° andar: 3373-1120/ 98199-1146

Coordenação da Casa da Mulher Brasileira, 3º andar: 3371-0212

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)

Promotorias nas regiões administrativas do DF

Site: mpdft.mp.br/portal/index.php/promotorias-de-justica-nas-cidades

Núcleo de Gênero

Endereço: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sala 144, Sede do MPDFT

Telefones: 3343-6086 e 3343-9625— Defensoria Pública do DF

Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher (Nudem)

Endereço: Fórum José Júlio Leal Fagundes, Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 3, Lotes 4/6, BL 4 Telefones: (061) 3103-1926 / 3103-1928 / 3103-1765

WhatsApp (61) 999359-0032

E-mail: najmulher@defensoria.df.gov.br

Site: defensoria.df.gov.br/nucleos-de-assistencia-juridica/

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Tags

Por Paulo Gontijo
postado em 02/06/2026 16:24 / atualizado em 02/06/2026 16:28
SIGA
x