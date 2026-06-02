Operação mira suspeitos de fraudar sistema do Detran-DF

Operação mira suspeitos de fraudar sistema do Detran no DF - (crédito: Material cedido ao Correio )

Uma operação conjunta das Polícias Civis do Paraná e do Distrito Federal foi deflagrada na manhã desta terça-feira (2/6) para investigar um esquema de fraude envolvendo acessos indevidos ao sistema do Departamento de Trânsito (Detran). A ação tem como alvo três suspeitos de participação em crimes cibernéticos relacionados à invasão de dispositivos informáticos.

A investigação é conduzida pelo Núcleo de Combate aos Cibercrimes da Polícia Civil do Paraná, em parceria com a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) da Polícia Civil do Distrito Federal.

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Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Sobradinho, Ceilândia e Samambaia. Nas diligências, os policiais recolheram aparelhos celulares, computadores, máquinas de cartão de crédito e carteiras de criptomoedas. Todo o material apreendido passará por análise para auxiliar no andamento das investigações.

Segundo a apuração, os investigados teriam realizado acessos não autorizados ao sistema do Detran para modificar restrições registradas em Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) de diversos condutores.

Conforme o resultado das investigações, os suspeitos poderão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático e associação criminosa. Somadas, as penas podem chegar a sete anos de reclusão.

As corporações destacaram que a cooperação entre as Polícias Civis dos estados é fundamental para enfrentar crimes cibernéticos, que frequentemente ultrapassam fronteiras geográficas e apresentam crescimento constante.