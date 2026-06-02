Motorista sem CNH que matou costureira no Arapoanga confessou o uso de drogas

O homem de 21 anos, preso em flagrante após atropelar e matar uma mulher, de 58 anos na manhã desta terça-feira (2/6) no Setor Habitacional Arapoanga, em Planaltina, não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). De acordo com as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o condutor do Chevrolet Prisma branco, identificado como Eric Savio Alves de Souza, perdeu o controle da direção, invadiu a ciclovia e atingiu a pedestre.

Policiais militares que atenderam a ocorrência constataram sinais evidentes de alteração na capacidade psicomotora do investigado, que admitiu ter consumido maconha e o medicamento de tarja preta Rohypnol antes de dirigir. Embora o motorista tenha se recusado a realizar o teste do etilômetro, os militares lavraram um Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora devido ao seu estado.

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Durante as buscas no interior do veículo, os agentes encontraram e apreenderam dois comprimidos de Rohypnol e uma porção de substância com características semelhantes à maconha. Levantamentos da PCDF apontaram também que o rapaz já possuía antecedentes e havia figurado em outros procedimentos policiais por infrações penais anteriores. A passageira do carro, que sofreu lesões com o impacto, passou por exames periciais.

Diante da gravidade dos fatos e do histórico do condutor, a polícia converteu a prisão em flagrante para prisão preventiva. Eric poderá responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de substância psicoativa, lesão corporal culposa ao volante, além de condução de veículo sem habilitação, gerando perigo de dano. Somadas, as penas para esses delitos podem ultrapassar dez anos de reclusão.

Violência da colisão

Imagens de câmeras de segurança integradas aos autos da investigação mostram que o automóvel trafegava em alta velocidade em uma via estreita e movimentada antes de atingir a mulher em cheio e arremessá-la contra o comércio local. A vítima, uma aposentada que fazia bicos de costura para complementar a renda, morreu no local e completaria 59 anos no próximo dia 11 de julho. O vídeo não será divulgado em respeito aos familiares.

O caso acende um alerta vermelho na segurança viária da capital federal, configurando-se como o terceiro atropelamento fatal registrado no DF em um intervalo de apenas três dias. No último sábado (31/5), outros dois episódios semelhantes tiraram a vida de pedestres.

Em Santa Maria, uma mulher morreu na pista após sofrer traumatismo craniano grave, em caso investigado pela 20ª DP. Na mesma noite, um homem de 52 anos foi morto na Estância Mestre D'Armas, também em Planaltina. O motorista responsável pelo segundo crime fugiu sem prestar socorro e o caso segue sob apuração da 16ª DP.



