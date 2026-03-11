InícioCidades DF
Homem que atropelou idosa pode responder por homicídio e omissão

Lucrécia da Costa Santos morreu após ser atropelada em frente ao condomínio Total Ville, em Planaltina. Na ocasião, o condutor do veículo fugiu do local

Mulher foi socorrida por populares, mas não resistiu às lesões - (crédito: Material cedido ao Correio)
Morreu, nesta quarta-feira (11/3), Lucrécia da Costa Santos, atropelada em frente ao condomínio Total Ville, em Planaltina, na noite de 28 de fevereiro. Na ocasião, a vítima de 68 anos foi atingida por um Sedan preto enquanto transitava pela via pública. Após o impacto, o condutor fugiu do local sem prestar socorro. Confira o vídeo: 
A mulher foi ajudada por moradores, socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Sobradinho com lesões graves, incluindo laceração hepática e fraturas. Imagens de câmeras de vigilância corroboram a dinâmica do atropelamento

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o autor foi identificado e ouvido na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina). Ele estava acompanhado de advogado e permaneceu em silência durante o depoimento. O veículo envolvido foi submetido à perícia.
Diante da morte da vítima, o investigado poderá responder, em tese, pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), omissão de socorro (art. 304 do CTB) e evasão do local do acidente (art. 305 do CTB). As investigações seguem em andamento.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 11/03/2026 13:50 / atualizado em 11/03/2026 13:56
