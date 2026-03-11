Homem que atropelou idosa pode responder por homicídio e omissão

A mulher foi ajudada por moradores, socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Sobradinho com lesões graves, incluindo laceração hepática e fraturas. Imagens de câmeras de vigilância corroboram a dinâmica do atropelamento





Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o autor foi identificado e ouvido na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina). Ele estava acompanhado de advogado e permaneceu em silência durante o depoimento. O veículo envolvido foi submetido à perícia.