Homem que atropelou idosa pode responder por homicídio e omissão

Morreu, nesta quarta-feira (11/3), Lucrécia da Costa Santos, atropelada em frente ao condomínio Total Ville, em Planaltina, na noite de 28 de fevereiro. Na ocasião, a vítima de 68 anos foi atingida por um Sedan preto enquanto transitava pela via pública. Após o impacto, o condutor fugiu do local sem prestar socorro. Confira o vídeo:
A mulher foi ajudada por moradores, socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Sobradinho com lesões graves, incluindo laceração hepática e fraturas. Imagens de câmeras de vigilância corroboram a dinâmica do atropelamento.
Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o autor foi identificado e ouvido na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina). Ele estava acompanhado de advogado e permaneceu em silência durante o depoimento. O veículo envolvido foi submetido à perícia.
Diante da morte da vítima, o investigado poderá responder, em tese, pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), omissão de socorro (art. 304 do CTB) e evasão do local do acidente (art. 305 do CTB). As investigações seguem em andamento.
Por Letícia Mouhamad
postado em 11/03/2026 13:50 / atualizado em 11/03/2026 13:56