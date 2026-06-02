Festa Junina: como aproveitar as delícias sem prejudicar os dentes

Milho cozido é um dos sabores das festas juninas, mas cuidado com a saúde bucal ao consumir alimentos típicos - (crédito: Divulgação)

As festas juninas trazem sabores tradicionais como milho cozido, pé de moleque e maçã do amor, mas o consumo excessivo de alimentos açucarados e duros pode oferecer riscos à saúde bucal. Especialistas alertam para os cuidados necessários durante as comemorações.

Itens típicos dessa época exigem atenção. Doces pegajosos e ricos em açúcar favorecem o surgimento de cáries. Alimentos rígidos como amendoim torrado e pipoca, além do açúcar, aumentam o risco de trincas, fraturas dentárias e danos a restaurações ou aparelhos.

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Segundo o dentista Sérgio Bernardes, especialista em Implantodontia da Neodent, o período junino costuma registrar um aumento nos atendimentos por dores, quebras de dentes e sensibilidade. O problema se agrava quando o consumo exagerado é combinado com uma higiene bucal inadequada.

“O risco não está apenas na quantidade de açúcar, mas também na consistência desses alimentos”, explica Bernardes. Ele destaca que pessoas com restaurações ou próteses precisam de atenção redobrada. Para quem possui implantes dentários, os cuidados são os mesmos, mas o risco tende a ser menor devido à maior resistência mecânica.

A maçã do amor, por exemplo, une dois fatores de risco: a calda de açúcar aderente e a necessidade de morder um alimento rígido. Já a pipoca pode esconder grãos não estourados, capazes de causar fraturas em dentes e aparelhos, além de machucar a gengiva.

Cuidados com aparelhos ortodônticos

Pacientes que usam aparelho fixo precisam de cuidados extras, pois há risco de descolagem dos bráquetes. Resíduos de alimentos também ficam retidos com mais facilidade, o que pode levar ao acúmulo de placa bacteriana, cáries e inflamações gengivais.

Os alinhadores transparentes surgem como uma alternativa prática. “Como podem ser removidos durante a higiene bucal e a alimentação, eles facilitam a limpeza dos dentes e ajudam a evitar danos ao aparelho”, afirma o ortodontista Roberto Shimizu, da ClearCorrect.

Bebidas como o quentão, por serem alcoólicas e quentes, podem aumentar a sensibilidade dentária, principalmente em quem já possui desgaste no esmalte. Apesar dos alertas, é possível aproveitar as festas com equilíbrio e prevenção. Confira algumas dicas:

Evite morder alimentos muito duros diretamente com os dentes da frente.

Prefira consumir doces em menor quantidade e sem exageros ao longo do dia.

Escove os dentes após as refeições e utilize fio dental diariamente.

Beba bastante água para ajudar na limpeza natural da boca.

Ao perceber dor, sensibilidade ou quebra dentária, procure um dentista.

Bernardes ressalta que manter consultas regulares ao longo do ano é essencial para prevenir problemas. “A ideia não é deixar de aproveitar as festas, mas fazer escolhas conscientes sem comprometer o sorriso e a saúde como um todo”, completa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.