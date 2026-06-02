Palco Luiz Gama agita Ceilândia com cultura, hip hop e arte periférica

Dançarinos da Quadrilha Afrojunina se apresentam no Festival Território do Batuque, celebrando a cultura popular em Ceilândia - (crédito: Divulgação)

A Associação Vila dos Sonhos realiza em Ceilândia o Festival Território do Batuque em 6 e 7 de junho. O evento gratuito chega ao seu terceiro ano com o Palco Luiz Gama, um encontro de arte, cultura popular, hip hop e vivência periférica.

As atividades acontecem na QNQ 01, Conjunto 5/6, na quadra de esportes localizada abaixo da Escola Classe 61. A programação conecta lazer comunitário e formação cultural para fortalecer a identidade e a memória local.

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Programação do evento

No sábado, 6 de junho, as atrações serão dedicadas à Cultura Popular, das 10h às 2h. O público poderá acompanhar apresentações da Quadrilha Afrojunina, além de muito forró e outras expressões artísticas que celebram a ancestralidade.

O domingo, 7 de junho, terá o Hip Hop como protagonista, com programação das 12h às 2h. Um dos destaques é a palestra “Ancestralidade Potente” com Eduardo Taddeo, ex-integrante do grupo Facção Central, que será seguida por um pocket show.

O dia também contará com batalhas de rima comandadas pelo Baú nas Batalhas, apresentações de MCs, DJs e outras intervenções culturais. O local terá uma área de alimentação para criar um espaço de convivência para toda a família.

Fundada em 2010, a Associação Vila dos Sonhos é uma organização sem fins lucrativos focada no fortalecimento sociocultural da juventude periférica. A iniciativa é realizada por meio de um Termo de Fomento com a Fundação Cultural Palmares.

“A Vila dos Sonhos cola nesse chamado porque acredita que ocupar território com cultura é construir futuro, fortalecer raiz e fazer a periferia sonhar acordada. O convite está feito: chega junto e fortalece”, dizem os organizadores.

Palco Luiz Gama

Data: 06 e 07 de junho de 2026

Local: QNQ 01, Conjunto 5/6 – Área Especial, quadra de esportes abaixo da Escola Classe 61, Ceilândia – DF

Entrada: Gratuita

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.