Palco Luiz Gama agita Ceilândia com cultura, hip hop e arte periférica

A Associação Vila dos Sonhos realiza em Ceilândia o Festival Território do Batuque em 6 e 7 de junho. O evento gratuito chega ao seu terceiro ano com o Palco Luiz Gama, um encontro de arte, cultura popular, hip hop e vivência periférica.
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As atividades acontecem na QNQ 01, Conjunto 5/6, na quadra de esportes localizada abaixo da Escola Classe 61. A programação conecta lazer comunitário e formação cultural para fortalecer a identidade e a memória local.
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Programação do evento
No sábado, 6 de junho, as atrações serão dedicadas à Cultura Popular, das 10h às 2h. O público poderá acompanhar apresentações da Quadrilha Afrojunina, além de muito forró e outras expressões artísticas que celebram a ancestralidade.
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O domingo, 7 de junho, terá o Hip Hop como protagonista, com programação das 12h às 2h. Um dos destaques é a palestra “Ancestralidade Potente” com Eduardo Taddeo, ex-integrante do grupo Facção Central, que será seguida por um pocket show.
O dia também contará com batalhas de rima comandadas pelo Baú nas Batalhas, apresentações de MCs, DJs e outras intervenções culturais. O local terá uma área de alimentação para criar um espaço de convivência para toda a família.
Fundada em 2010, a Associação Vila dos Sonhos é uma organização sem fins lucrativos focada no fortalecimento sociocultural da juventude periférica. A iniciativa é realizada por meio de um Termo de Fomento com a Fundação Cultural Palmares.
“A Vila dos Sonhos cola nesse chamado porque acredita que ocupar território com cultura é construir futuro, fortalecer raiz e fazer a periferia sonhar acordada. O convite está feito: chega junto e fortalece”, dizem os organizadores.
Palco Luiz Gama
Data: 06 e 07 de junho de 2026
Local: QNQ 01, Conjunto 5/6 – Área Especial, quadra de esportes abaixo da Escola Classe 61, Ceilândia – DF
Entrada: Gratuita
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.